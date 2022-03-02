ABD Başkanı Biden'dan bir gaf daha: Ukrayna yerine İran dedi

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Kongresinde Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumunda ilk kez "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı.

Putin'in Ukrayna savaşında Rusya'nın daha zayıflarken dünyanın daha da güçlendiğine işaret eden Biden, dünyanın Ukrayna'ya destek için birleştiğini dile getirdi.

Biden, konuşmasında "Ukraynalılar" yerine "İranlılar" ifadesini kullanarak "Milletlerimiz arasında derin bağlar kuran Sayın Ukraynalı Amerikanlar, sizinleyiz. Putin, Kiev'i tanklarla kuşatabilir ancak İran halkının kalbini ve ruhunu asla kazanamayacak." dedi.