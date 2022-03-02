Dünya ABD Başkanı Bidendan bir gaf daha Ukrayna yerine İran dedi
AMERİKA

ABD Başkanı Biden'dan bir gaf daha: Ukrayna yerine İran dedi

ABD Başkanı Biden, kongrede yaptığı açıklamada Ukrayna ile İran'ı karıştırınca tepki topladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Bidendan bir gaf daha: Ukrayna yerine İran dedi
​ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Kongresinde Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumunda ilk kez "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı.

Putin'in Ukrayna savaşında Rusya'nın daha zayıflarken dünyanın daha da güçlendiğine işaret eden Biden, dünyanın Ukrayna'ya destek için birleştiğini dile getirdi.

Biden, konuşmasında "Ukraynalılar" yerine "İranlılar" ifadesini kullanarak "Milletlerimiz arasında derin bağlar kuran Sayın Ukraynalı Amerikanlar, sizinleyiz. Putin, Kiev'i tanklarla kuşatabilir ancak İran halkının kalbini ve ruhunu asla kazanamayacak." dedi.

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DÜNYA
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ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni gaf: Avustralya Başbakanı'nın adını unuttu
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