Dünya ABD Başkanı Bidendan Cumhurbaşkanı Erdoğana davet
AMERİKA

ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet

ABD Başkanı Joe Biden, 22-23 Nisan’da sanal ortamda düzenlenecek İklim Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da davet etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Bidendan Cumhurbaşkanı Erdoğana davet
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Geçtiğimiz yılın kasım ayında ABD Başkanlığı görevine seçilen ve bu yılın ocak ayında Donald Trump'tan koltuğu devralan Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk kez resmi olarak görüşecek.

İklim Zirvesi'ne davet

Biden, 40 ülke devlet başkanının katılacağı ve sanal ortamda düzenlenecek İklim Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti.

Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, zirvenin kamuya açık şekilde canlı yayınlanacağına işaret edilirken, Biden'ın göreve geldiği ilk gün, Donald Trump'ın ayrıldığı Paris İklim Anlaşmasına geri döndüğü anımsatıldı.

Açıklamada, liderler zirvesinde, iklim değişikliği ile daha güçlü bir mücadelenin aciliyetinin ve ekonomik yararlarının altının çizileceği aktarılırken, "Glasgow'da, kasım ayında toplanacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesi, bu zirve önemli bir kilometre taşı olacaktır." değerlendirmesine yer verildi.

Zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Çinping de davet edildi.

ABD'den "Bir noktada görüşecekler" açıklaması yapılmıştı

Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile göreve geldiğinden bu yana görüşmemesi nedeniyle eleştiriliyordu. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir noktada görüşecekler" ifadelerini kullanmıştı.

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