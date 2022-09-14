ABD Başkanı Biden’dan havalimanı eleştirisi: Dünyada ilk 25 arasında değiliz

ABD Başkanı Joe Biden, Boston'daki Logan Havalimanı'nda yaptığı konuşmada buraya yapılacak 62 milyon dolarlık yatırımın tanıtımını yaptı. Bu yatırım kapsamında havalimanının uluslararası terminalinin modernize edileceğini ve pistlerin geliştirileceğini belirten Biden, buraya yapılacak yatırımla neredeyse ek 6 bin istihdam sağlayacaklarını ifade etti.

'ALTYAPI YETERSİZLİĞİ VAR'

Biden, "Amerika'da hiçbir havalimanı, hiçbiri dünyada ilk 25 arasında değil. Bu bizim için neden mi önemli? Bu ticaret anlamına geliyor, gelir anlamına geliyor, güvenlik anlamına geliyor ve biz dünyada ilk 25'in içinde bile yer alamıyoruz." ifadesini kullandı.

Son yıllarda altyapı yatırımlarının azlığı nedeniyle Çin gibi ülkelerin ekonomik olarak ABD'yi yakaladığına dikkat çeken Biden, sonunda 1 trilyon dolarlık bir altyapı paketi imzaladıklarını ve bu kapsamda havalimanlarına milyarlarca dolarlık yatırım yapabileceklerini dile getirdi.

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'EMİSYONU DÜŞÜRMEMİZ GEREKİYOR'

Benzin fiyatlarının yaz başından bu yana galon (3,78 litre) başına ortalama 1,30 dolar düştüğüne dikkati çeken Biden, markette de bu ay bir önceki aya kıyasla bazı fiyat artışlarının yavaşladığını gördüklerini, reel ücretlerin ise art arda 2 ay artarak çalışan ailelere "biraz nefes aldırdığını" kaydetti.

Biden, "Enflasyonu düşürmek için daha fazla zaman ve kararlılık gerekecek." ifadesini kullandı.

Sağlık, reçeteli ilaç ve enerji maliyetlerini düşürmek için Enflasyonu Düşürme Yasası'nı çıkardıklarını vurgulayan Biden, ekonomi planının, fiyatlar düştükçe iyi ücretli işler yarattıklarını ve üretimi Amerika'ya geri getirdiklerini gösterdiğini aktardı.

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