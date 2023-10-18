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ABD Başkanı Biden'dan İsrail'in hastane saldırısına alçak destek: Hamas yapmış gibi görünüyor

ABD Başkanı Joe Biden İsrail'de Netanyahu ile birlikte ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. "ABD İsrail'in yanındadır" diyen Biden, İsrail'in Gazze'de dün yaptığı hastane katliamına yönelik dehşete düşüren açıklamalarda bulundu. İsrail'in soykırımını örtbas etmeye çalışan Biden, "Üzgünüm, İsrail değil diğer taraf yapmış görünüyor" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Seren Som
11:53 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Biden, 'ABD İsrail'in yanındadır' dedi.

Biden, 'ABD İsrail'in yanındadır' dedi.

ABD Başkanı Joe Biden İsrail'de Netanyahu ile birlikte ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, "Böyle bir savaş döneminde İsrail'i ziyaret eden ilk ABD Başkanısınız. Bütün İsrail halkı adına size teşekkür ederim." derken, Biden, "ABD'nin İsrail'in yanında yer aldığını tüm dünyanın bilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki hastane saldırısına 'patlama' diyen Biden şu ifadeleri kullandı:
"Akılalmaz suçlar işlediler. DEAŞ'ı bile geride bırakacak suçlar işlediler.
"Üzgünüm hastanedeki patlamayı diğer taraf (Hamas) yapmış gibi görünüyor
ABD'nin İsrail'in yanında yer aldığını tüm dünyanın bilmesini istiyorum.
Hamas'ın saldırılarında binlerce insan katledildi, birçok insan rehin alındı.
Öyle korkunç şeylere sebep oldular ki bunlar akıl dışı.
Amerikalılar da sizinle aynı fikirde, endişeli. İsrail kendini savunmak için ne gerekiyorsa yapabilir, bunun olmasını da temin edeceğiz.
Hamas bütün Filistin halkını temsil etmiyor, onlara acıdan başka bir şey getirmedi.
Masum Filistinlilerin hayatını koruma ve kurtarma konusunda dikkatli olmalıyız, çünkü biz Amerikalılar böyle insanlarız.
İsrail halkının cesareti, kararlılığı kahramanlığı gerçekten çarpıcı. Burada olduğum için gurur duyuyorum."

Netanyahu ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Hamas kadınları ve çocukları kaçırdı. Bizim sinirimizi siz de paylaşıyorsunuz biliyorum. 7 Ekim'de 1400 İsrailli öldürüldü. Bu 50 binden fazla Amerikalının öldürülmesi, onlarca 11 Eylül saldırısı gibi. ABD Nazi'leri yenmek için bizimle birlikte hareket etti şimdi de Hamas'ı alt etmek için bizimle birlikte hareket edecek. Bu savaş sırasında bir ABD başkanının ilk ziyareti. Sizin bireysel desteğinizi gösteriyor. İsrail halkı adına size teşekkür ediyorum."



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Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor

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#Joe Biden
#Binyamin Netanyahu
#İsrail
#ABD
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