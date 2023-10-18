ABD Başkanı Biden'dan İsrail'in hastane saldırısına alçak destek: Hamas yapmış gibi görünüyor

Amerikalılar da sizinle aynı fikirde, endişeli. İsrail kendini savunmak için ne gerekiyorsa yapabilir, bunun olmasını da temin edeceğiz.

Amerikalılar da sizinle aynı fikirde, endişeli. İsrail kendini savunmak için ne gerekiyorsa yapabilir, bunun olmasını da temin edeceğiz.

"Hamas kadınları ve çocukları kaçırdı. Bizim sinirimizi siz de paylaşıyorsunuz biliyorum. 7 Ekim'de 1400 İsrailli öldürüldü. Bu 50 binden fazla Amerikalının öldürülmesi, onlarca 11 Eylül saldırısı gibi. ABD Nazi'leri yenmek için bizimle birlikte hareket etti şimdi de Hamas'ı alt etmek için bizimle birlikte hareket edecek. Bu savaş sırasında bir ABD başkanının ilk ziyareti. Sizin bireysel desteğinizi gösteriyor. İsrail halkı adına size teşekkür ediyorum."