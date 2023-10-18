ABD Başkanı Biden'dan İsrail'in hastane saldırısına alçak destek: Hamas yapmış gibi görünüyor

Biden, 'ABD İsrail'in yanındadır' dedi.
ABD Başkanı Joe Biden İsrail'de Netanyahu ile birlikte ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Netanyahu, "Böyle bir savaş döneminde İsrail'i ziyaret eden ilk ABD Başkanısınız. Bütün İsrail halkı adına size teşekkür ederim." derken, Biden, "ABD'nin İsrail'in yanında yer aldığını tüm dünyanın bilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.
Netanyahu ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Hamas kadınları ve çocukları kaçırdı. Bizim sinirimizi siz de paylaşıyorsunuz biliyorum. 7 Ekim'de 1400 İsrailli öldürüldü. Bu 50 binden fazla Amerikalının öldürülmesi, onlarca 11 Eylül saldırısı gibi. ABD Nazi'leri yenmek için bizimle birlikte hareket etti şimdi de Hamas'ı alt etmek için bizimle birlikte hareket edecek. Bu savaş sırasında bir ABD başkanının ilk ziyareti. Sizin bireysel desteğinizi gösteriyor. İsrail halkı adına size teşekkür ediyorum."