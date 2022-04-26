ABD Başkanı Biden'ın sağ kolu koronavirüse yakalandı

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, “Pandemi öncesi her gün karşılıklı olarak işlettiğimiz İstanbul - Sofya Ekspresinin 2 yıllık ara bugün son buluyor. Halkalı İstasyonu’ndan saat 21.40’da uğurlayacağımız trenimiz yaklaşık 11 saat seyahat süresi ile yarın sabah saatlerinde Bulgaristan’ın Sofya şehrine varmış olacak. Yarın ise 18.30’da kalkacak trenimizi sabah erken saatlerde karşılayacağız. 2 yıllık aranın ardından yeniden raylara inen Ekspresimizi farklı rotaların önünü açma yolunda ilk adım olarak görüyoruz. Bu Ekspresin İstanbul ile Avrupa arasındaki uluslararası yolcu trafiğini, demir yolu ile sağlamasından dolayı ayrı bir önemi bulunmakta. Bugünden itibaren 2 yataklı 1 kuşetli vagondan oluşan trenimiz ile vatandaşlarımız Avrupa yönüne konforlu bir şekilde keşfe çıkabilecek. Gezginlerimizin bu treni, hem ulaşım aracı, hem otel, hem de yaşanabilecek deneyim olarak görebileceklerinden, tren penceresinden sürekli değişen manzarayı izleyecek unutulmaz bir yolculuk yapacaklarından şüphemiz yok” dedi.