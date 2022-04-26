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Dünya ABD Başkanı Bidenın sağ kolu koronavirüse yakalandı
AMERİKA

ABD Başkanı Biden'ın sağ kolu koronavirüse yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Yardımcısı Kamala Harris, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Harris'in Biden ve eşiyle yakın temaslı olmadığı ifade edildi.

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Haber Merkezi AA
ABD Başkanı Joe Bidenın Yardımcısı Kamala Harris koronavirüse yakalandı
Biden - Harris

Harris'in Sözcüsü Kirsten Allen, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, Başkan Yardımcısı Harris'in yaptırdığı hızlı Kovid-19 testi ve PCR testi pozitif çıkmıştır." ifadesini kullandı.

"BİDEN VE AİLESİ İLE YAKIN TEMASLI DEĞİL"

Allen, Harris'in herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini ve evinden çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Harris, Başkan Biden ya da eşi Jill Biden ile son dönemde arka arkaya gelen seyahatleri nedeniyle yakın temaslı değildir." bilgisini paylaştı.

Harris'in ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) önlemlerine ve doktorlarının tavsiyelerine uyacağını kaydeden Allen, negatif test sonucunun ardından Harris'in ofisine döneceğini aktardı.

Koronavirüs nedeniyle durdurulmuştu: İki yıl sonra yeniden yola çıktı
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İstanbul-Sofya Ekspresi bu akşam itibariyle 2 yılık pandemi sürecinin ardından yeniden sefere başladı.
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İstanbul’dan Sofya’ya gidecek olan yolcuların da yerini almasıyla tren saat 21.40’da harekete geçti.
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İstanbul’dan saat 21.40’da kalkan trenin Sofya’ya saat 09.35’te ulaşması beklenirken, Sofya’dan saat 18.30’da hareket edecek trenin ise İstanbul’a saat 05.35’te ulaşması bekleniyor.
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TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, “Pandemi öncesi her gün karşılıklı olarak işlettiğimiz İstanbul - Sofya Ekspresinin 2 yıllık ara bugün son buluyor. Halkalı İstasyonu’ndan saat 21.40’da uğurlayacağımız trenimiz yaklaşık 11 saat seyahat süresi ile yarın sabah saatlerinde Bulgaristan’ın Sofya şehrine varmış olacak. Yarın ise 18.30’da kalkacak trenimizi sabah erken saatlerde karşılayacağız. 2 yıllık aranın ardından yeniden raylara inen Ekspresimizi farklı rotaların önünü açma yolunda ilk adım olarak görüyoruz. Bu Ekspresin İstanbul ile Avrupa arasındaki uluslararası yolcu trafiğini, demir yolu ile sağlamasından dolayı ayrı bir önemi bulunmakta. Bugünden itibaren 2 yataklı 1 kuşetli vagondan oluşan trenimiz ile vatandaşlarımız Avrupa yönüne konforlu bir şekilde keşfe çıkabilecek. Gezginlerimizin bu treni, hem ulaşım aracı, hem otel, hem de yaşanabilecek deneyim olarak görebileceklerinden, tren penceresinden sürekli değişen manzarayı izleyecek unutulmaz bir yolculuk yapacaklarından şüphemiz yok” dedi.
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İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıllık pandeminin ardından yeniden yola çıktı
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İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıllık pandeminin ardından yeniden yola çıktı
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İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıllık pandeminin ardından yeniden yola çıktı
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İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıllık pandeminin ardından yeniden yola çıktı
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Koronavirüs nedeniyle durdurulmuştu: İki yıl sonra yeniden yola çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle seferlerine 2 yıl ara verilen İstanbul-Sofya Ekspresi, bu akşam itibariyle yeniden faaliyete geçti. Treni uğurlamak için İstanbul-Halkalı İstasyonunda bir tören gerçekleştirildi.
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15 kilogram taşıma kapasite ve 130 kilometre menzile sahip.

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