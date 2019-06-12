ABD başkanı seçilirse kansere çare bulacak

Iowa’daki seçim kampanyası sırasında konuşan eski ABD Başkan Yardımcısı ve kıdemli siyasetçi Biden, 2015 yılında beyin kanseri nedeniyle 46 yaşında kaybettiği oğlu Beau Biden’ı andı.

İnsanların böyle bir acıyla empati kurma çabalarının yeterli olmayacağını söyleyen Biden, “gerçekte ne hissedildiğini hakkında hiçbir fikirleri yok” yorumunu yaptı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Biden, “Bu nedenle kariyerim boyunca şundan emin olmak için çok çalıştım… Eğer başkan olarak seçilirsem, Amerika’yı değiştirecek en önemli yegane şeyin gerçekleştiğini göreceğinize söz veriyorum; kansere çare bulacağız” dedi.

Kanser araştırmalarını finanse etmişti

Joe Biden daha önce de kanser konusunda benzer açıklamalar yapmıştı. Barack Obama yönetimi sırasında 2016 yılında başkan yardımcılığı yaptığı dönemde ‘Cancer Moonshot’ adlı bir program başlatan Biden, kanser araştırmalarını finanse etmişti.

Biden aynı yıl Vatikan'da katıldığı uluslararası bir konferansta herkesin faydalanabileceği küresel bir kanserle mücadele fonu oluşturulması çağrısı yapmıştı. Biden bu konudaki çalışmalarını, başkan yardımcılığı görevinden ayrıldıktan sonra da sürdürdü.