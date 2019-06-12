Dünya ABD başkanı seçilirse kansere çare bulacak
AMERİKA

ABD başkanı seçilirse kansere çare bulacak

Demokrat Parti'deki başkan aday adayı olan Joe Biden ABD başkanlık seçimleri için bir hayli iddialı bir vaatte bulundu, başkan olması halinde kansere çare bulacağını söyledi. Biden, dört yıl önce oğlunu kanser nedeniyle kaybetmişti.

Haber Merkezi Diğer
ABD'de başkanlık yarışı başladı
ABD'de başkanlık yarışı başladı

Iowa’daki seçim kampanyası sırasında konuşan eski ABD Başkan Yardımcısı ve kıdemli siyasetçi Biden, 2015 yılında beyin kanseri nedeniyle 46 yaşında kaybettiği oğlu Beau Biden’ı andı.

İnsanların böyle bir acıyla empati kurma çabalarının yeterli olmayacağını söyleyen Biden, “gerçekte ne hissedildiğini hakkında hiçbir fikirleri yok” yorumunu yaptı.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Biden, “Bu nedenle kariyerim boyunca şundan emin olmak için çok çalıştım… Eğer başkan olarak seçilirsem, Amerika’yı değiştirecek en önemli yegane şeyin gerçekleştiğini göreceğinize söz veriyorum; kansere çare bulacağız” dedi.

Kanser araştırmalarını finanse etmişti

Joe Biden daha önce de kanser konusunda benzer açıklamalar yapmıştı. Barack Obama yönetimi sırasında 2016 yılında başkan yardımcılığı yaptığı dönemde ‘Cancer Moonshot’ adlı bir program başlatan Biden, kanser araştırmalarını finanse etmişti.

Biden aynı yıl Vatikan'da katıldığı uluslararası bir konferansta herkesin faydalanabileceği küresel bir kanserle mücadele fonu oluşturulması çağrısı yapmıştı. Biden bu konudaki çalışmalarını, başkan yardımcılığı görevinden ayrıldıktan sonra da sürdürdü.

Çizeri kovuldu

Çizeri kovuldu

​İsrail, ABD'nin siyasi karikatür geleneğini bitirdi.
S-400ler DoğuAkdenize çevrilebilir

S-400'ler Doğu
Akdeniz'e çevrilebilir

NATO ve ABD'nin 'şımarttığı' Rumlara S-400'lü yanıt masada.
Müttefiklikruhuna uygun değil

Müttefiklik
ruhuna uygun değil

Bakan Akar'dan Shanahan'ın mektubuna ilişkin açıklama.
Çocuk işçiler

Çocuk işçiler

Yaşamlarını tehdit eden sektörlerde çalışmak zorunda bırakılıyorlar.
Herkesin<br>başına gelebilir

Herkesin
başına gelebilir

Linke tıkladı, hayatının şokunu yaşadı.
45'e yükseldi

45'e yükseldi

Pençe Harekatı'nın bilançosu açıklandı.
15 günde<br>400 bin TL arttı

15 günde
400 bin TL arttı

​Peş peşe gelen haberler ile yükselişe geçti.
Masum<br>görünümlü tehlike

Masum
görünümlü tehlike

​Bakan Varank'tan tedbir alınmasına yönelik çağrı.

Askerlik düzenlemesi toplantısı

Askerlik düzenlemesi toplantısı

​AK Parti bugün Erdoğan başkanlığında toplanacak.
Malatya<br>kayısısı değil

Malatya
kayısısı değil

Ticaret Borsası Başkanı'ndan tüketicilere uyarı.
Anlaşmayı ifşa etti

Anlaşmayı ifşa etti

Trump, ​Meksika ile göç anlaşması taslağını elinde salladı.
Hedefler vuruldu

Hedefler vuruldu

Pençe Harekatı'nda PKK'ya bir darbe daha.
İnternetten gören<br>oraya koşuyor

İnternetten gören
oraya koşuyor

Çay bahçesi çay bahçesi olalı böyle ilgi görmedi.
Tunceli'den<br> acı haber

Tunceli'den
acı haber

​Çıkan çatışmada yaralanan 2 asker şehit oldu.
Cenazenizi göndeririz

Cenazenizi göndeririz

Önce İmamoğlu 'ukala' dedi, ardından tehditler başladı.
Cezalar iptal oldu

Cezalar iptal oldu

​Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.