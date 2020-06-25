Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya ABD Başkanı Trump anketlerde Demokrat rakibi Bidenın 14 puan gerisinde kaldı
AMERİKA

ABD Başkanı Trump anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı

ABD Başkanı Trump, anketlerde Demokrat rakibi Joe Biden'in 14 puan gerisinde kaldı. Biden'a daha çok kadın, siyah ve hispanik seçmenler destek verirken, Trump ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ırkçılık karşıtı protestolar karşısındaki tutumu nedeniyle seçmenlerin desteğini kaybetti.

Haber Merkezi AA
Donald Trump ve Joe Biden
Donald Trump ve Joe Biden

New York Times ve Siena College tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, eski ABD başkan yardımcı Biden, yarışı önde götürüyor.

Demokratların tek adayı Biden'e destek yüzde 50'ye ulaşırken, Trump yüzde 36 ile Biden'ın 14 puan gerisinden geliyor.

  • Biden'a daha çok kadın, siyah ve hispanik seçmenler destek verirken, Trump ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ırkçılık karşıtı protestolar karşısındaki tutumu nedeniyle seçmenlerin desteğini kaybetti.

45 yaş altı beyaz seçmenlerin yüzde 52'si Biden'e destek verirken, yüzde 30'u ise Trump'ı desteklediğini söyledi.

65 yaş üstü beyaz seçmenlerin beşte ikisi ise Donald Trump'ın Kovid-19 salgını ve ırkçılık karşıtı protestolara yönelik tutumunu onaylamadı.

ABD'de New York ve Virginia'daki ön seçimleri Joe Biden kazandı
DÜNYA
ABD'de New York ve Virginia'daki ön seçimleri Joe Biden kazandı
Abone Ol Google News
Kılıçdaroğluna soruyoruz!

Kılıçdaroğlu'na soruyoruz!

​O şehitler için vicdanın niye sızlamadı?
Macrona Fransız cevap

Macron'a Fransız cevap

​Fransız dergisi: Libya'da dürüst oyun oynayan tek kişi
Hülya Avşara tepki

Hülya Avşar'a tepki

​"Allah için giyinenlere laf söylendiği iğrenç bir çağda yaşıyoruz."
Meclis'e pandemi<br>timi geliyor

Meclis'e pandemi
timi geliyor

​Kurallara uymayanlara idari yaptırım geliyor.
Bu acıya <br>yürek dayanmaz

Bu acıya
yürek dayanmaz

Sinir krizi geçiren baba suya atladı.
Hızlı tren müjdesi

Hızlı tren müjdesi

Hattın uzunluğu 5 yılda 5 katına çıkacak.

Hangi ilçeler <br>alarm veriyor?

Hangi ilçeler
alarm veriyor?

İstanbul'un semt semt koronavirüs haritası...
Dalgalanma <br>devam ediyor

Dalgalanma
devam ediyor

Son 24 saatin koronavirüs verileri açıklandı.
Sınav için özel uyarı!

Sınav için özel uyarı!

​Bakan Koca, kritik toplantı ardından açıklama yaptı.
Türkiye'nin <br>en mutlu 20 şehri

Türkiye'nin
en mutlu 20 şehri

​Listenin zirvesinde bakın hangi şehir var...
Yerli otoya <br>bir tescil daha

Yerli otoya
bir tescil daha

AB'den sonra Çin de TOGG'a 'yeşil ışık' yaktı.
Millet İttifakı'nda Libya çatlağı

Millet İttifakı'nda Libya çatlağı

​Karamollaoğlu'ndan 'Türkiye Libya politikasında isabetli' çıkışı.

Vakalarda<br> 3 kat artış var

Vakalarda
3 kat artış var

Bolu Valisi Ahmet Ümit uyardı.

​Bakan Varank duyurdu: İlklere imza atarak testleri geçti.
ABD'de New York ve Virginia'daki ön seçimleri Joe Biden kazandı
Dünya

ABD'de New York ve Virginia'daki ön seçimleri Joe Biden kazandı

ABD'de, New York ve Virginia'da Demokratlar arasında yapılan ön seçimleri, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden önde tamamladı. Rakiplerinin yarıştan çekilmesi ile Demokratların tek adayı olarak Biden, New York'ta oyların yüzde 67,5'ini alarak 130 delege kazanırken, Biden'ı yüzde 19 ile hali hazırda başkanlık yarışından çekilen Bernie Sanders izledi.
ABD, İsrail'in ilhak planları konusunda BM Güvenlik Konseyinde yalnız kaldı
Dünya

ABD, İsrail'in ilhak planları konusunda BM Güvenlik Konseyinde yalnız kaldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) 14 ülke, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhakıyla uluslararası hukuku ihlal edeceği endişesini paylaşırken, konseyin daimi üyesi ABD bu konudaki sessizliğiyle uluslararası toplumda yalnız kaldı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, "Bizim planımız 'işine gelirse' diyen bir plan değil, değişmeyecek bir plan da değil, bir açılış teklifi, müzakere için bir başlangıç, son değil" ifadelerini kullandı.
Filistin'den İsrail'e uyarı: İlhakın derhal sonuçları olur
Dünya

Filistin'den İsrail'e uyarı: İlhakın derhal sonuçları olur

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, uluslararası topluma, İsrail'i ilhak planlarından vazgeçmesi konusunda yaptırımlar dahil "etkili önlemler" alma çağrısında bulundu. İlhakın suç olduğunu ve İsrail-Filistin ilişkilerini geri dönüşü olmayan bir yola sokacağını belirten Maliki, ''İsrail'in, ilhakın derhal sonuçları olacağını bilmesi gerek'' dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.