ABD Başkanı Trump anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı

Havacılıkta "yeni normal": Neler değişti ve değişecek?

Normalleşme ile birlikte seferler ve uçuş hareketliliği yeniden başlasa da hem yolcular hem de sektördekiler bambaşka bir 'yeni normal'e alışacak. Yeni normal nasıl olacak, seyahatler nasıl gerçekleşecek, şirketler krizi nasıl aşacak, bundan sonra ne olacak birlikte bakalım.











