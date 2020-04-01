Dünya ABD Başkanı Trump Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek, doktorlarımız adeta savaşa giden birer asker
AMERİKA

ABD Başkanı Trump: Önümüzdeki 2 hafta çok zor geçecek, doktorlarımız adeta savaşa giden birer asker

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında uyarılarda bulundu. Trump önümüzdeki iki haftanın ABD için çok kritik olduğunu ifade ederken, halkın ve işletmelerin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesinin çok önemli olduğunu belirtti. 50'den fazla ülkeden 25 bin'den fazla ABD vatandaşını tahliye ettiklerini açıklayan ABD Başkanı Trump, salgının artık bir 'ölüm kalım meselesi' olduğunu açıkladı. Hastanelere çalışmaya giden doktorların adeta savaşa giden birer asker gibi olduğunu söyleyen Trump, eyaletlere yönelik tıbbi yardımların devam edeceğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "ABD vatandaşlarından önümüzdeki zorlu günlere hazırlanmalarını istiyorum. Önümüzde çok zor geçecek iki hafta var." dedi.

Bir imtihandan geçiyoruz

Trump, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısındaki konuşmasına "Ülkemiz, büyük bir milli imtihanın ortasında. Bu daha önce karşılaşmadığı türden bir imtihan." sözleriyle başladı.

Tüm dünyanın Kovid-19 ile mücadele içinde olduğunu kaydeden Trump, halkın ve işletmelerin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Bir ölüm kalım meselesi

Trump, Şu anda aldıklarını önlemlerin daha iyi bir gelecek için hazırlık olduğunu vurgulayarak, "Salgına karşı alınan önlemlere, önümüzdeki 30 gün içinde uyulması bir ölüm kalım meselesi." değerlendirmesinde bulundu.

Eyaletlere yardım sürecek

  • Eyaletlere yönelik tıbbi malzeme yardımına da devam ettiklerini kaydeden Trump, şu anda 10 bin ventilatörün hazır olduğunu dile getirdi.
  • Trump, ABD Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) ve orduya bağlı Mühendis Birliklerinin, Michigan, Louisiana, New Orleands ve California gibi konumlarda sahra hastaneleri kurma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

50'den fazla ülkeden 25 bin ABD vatandaşını tahliye ettik

ABD Dışişleri Bakanlığının da yurt dışındaki vatandaşların ülkeye getirilmesi için çalıştığını vurgulayan Trump, "29 Ocak'tan itibaren 50'den fazla ülkeden 25 bin ABD vatandaşını tahliye ettik." diye konuştu.

Acılı iki hafta olacak

Trump, "ABD vatandaşlarından önümüzdeki zorlu günlere hazırlanmalarını istiyorum. Önümüzde çok zor geçecek iki hafta var. Bundan sonra ise birçok uzmanın tahmin ettiği gibi tünelin sonunda gerçekten ışık göreceğimizi umuyorum. Ama bu çok acılı iki hafta olacak." ifadelerini kullandı.

Doktorlarımız savaşa giden asker gibi

  • ABD'de daha önce görülmeyen türden şeylerin yaşandığını belirten Trump, "Bu sabah hastanelere giden doktorları ve hemşireleri izledim. Savaşa giden askerler gibiydiler. Onların cesareti inanılmaz." yorumunu yaptı.

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