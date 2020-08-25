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Dünya ABD Başkanı Trump ve oğluna dava şoku Mal varlıklarını manipüle ediyorlar
AMERİKA

ABD Başkanı Trump ve oğluna dava şoku: Mal varlıklarını manipüle ediyorlar

ABD'de seçimlere az bir zaman kala aday olan Trump, dava şoku yaşıyor. Oğlu Eric ile kendisine dava açılan Trump'ın 'kredi güvencesi sağlamak ve ekonomik, vergi avantajları sağlamak amacıyla malvarlığının değerini manipüle ettiği’ iddiasıyla New York Başsavcılığı tarafından süreç başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
ABD Başkanı Donald Trump ve oğlu Eric Trump.
ABD Başkanı Donald Trump ve oğlu Eric Trump.

ABD Başkanı Donald Trump’a, 'kredi güvencesi sağlamak ve ekonomik, vergi avantajları sağlamak amacıyla malvarlığının değerini manipüle ettiği’ iddiasıyla, oğlu Eric Trump’a ise soruşturma sürecinde ‘iş birliği yapmamakla’ suçlayarak New York Başsavcılığı tarafından dava açıldı.

  • New York Başsavcısı Letitia James’in mahkemeden Trump'ın şirketini, Eric Trump ve dosyada adı geçen diğer kişileri ifade vermeye çağırmasını istediği öğrenildi.

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DAVA KAPSAMINDA 4 GAYRİMENKUL İNCELENİYOR

ABD medyasındaki haberlere göre, dava kapsamında Trump’a ait dört farklı gayrimenkul inceleniyor. Bunların arasında 2015 yılında 21.1 milyon dolarlık vergi kesintisi için kullanıldığı iddia edilen Seven Springs Estate’in yanı sıra New York’taki Trump International Hotel, Chicago’daki Trump Tower ve Los Angeles'taki Trump National Golf Club bulunuyor.

New York Başsavcısı James, yaptığı yazılı açıklamada, “Trump'ın şirketi aylardır, mali anlaşmalarıyla ilgili yürütülen yasal soruşturmadan kanıtları kaçırma çabasıyla temeli olmayan çok sayıda iddia ortaya attı. Belgeleri durdurdular, sakladılar ve görgü tanıklarına, Eric Trump dahil, yeminli ifade vermeyi reddetmelerini söylediler” ifadelerini kullandı.

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