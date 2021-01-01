Dünya ABD Başkanı Trumpdan Washingtonda seçimleri protesto için dev miting
AMERİKA

ABD Başkanı Trump'dan Washington'da seçimleri protesto için dev miting

ABD Başkanı Trump'dan Washington'da seçimleri protesto için dev miting

ABD Başkanı Trump, 6 Ocak’ta başkent Washington DC’de seçimlere ilişkin protesto mitingi yapacağını duyurdu. Trump, “Washington, D.C.'deki büyük protesto mitingi saat 11.00'de (TSİ 18.00) 6 Ocak’ta yapılacak. Yerle ilgili ayrıntılar paylaşılacak” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Donald Trump
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Washington DC’de miting yapacağını açıkladı.

  • Trump, “Washington, D.C.'deki büyük protesto mitingi saat 11.00'de (TSİ 18.00) 6 Ocak’ta yapılacak. Yerle ilgili ayrıntılar paylaşılacak” dedi.

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