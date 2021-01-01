ABD Başkanı Trump'dan Washington'da seçimleri protesto için dev miting

Ekonomi

Köprü geçiş ücretlerine zam geldi

Karayolları Genel Müdürlüğü ( KGM) 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri yeni geçiş ücreti tarifelerini yayımladı. Buna göre her iki köprüden geçiş ücreti de yüzde 26 artışla 10.50 liradan 13.25 liraya yükseltildi.