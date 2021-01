ABD Başkanı Trump'dan Washington'da seçimleri protesto için dev miting

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Washington DC’de miting yapacağını açıkladı.

The BIG Protest Rally in Washington, D.C., will take place at 11.00 A.M. on January 6th. Locational details to follow. StopTheSteal! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2021

Trump, “Washington, D.C.'deki büyük protesto mitingi saat 11.00'de (TSİ 18.00) 6 Ocak’ta yapılacak. Yerle ilgili ayrıntılar paylaşılacak” dedi.

