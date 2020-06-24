Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya ABD Başkanı Trumptan göstericilere Bunlar şımarık ve zengin, çoğu heykelleri bile tanımıyor
AMERİKA

ABD Başkanı Trump'tan göstericilere: Bunlar şımarık ve zengin, çoğu heykelleri bile tanımıyor

Trump, dün gece Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ın içindeki, eski başkanlardan Andrew Jackson'ın heykelini yıkmaya çalışan göstericileri, "birçoğu zengin ve şımarık insanlar" olarak niteledi.

Ülkedeki gösterilerde çeşitli kişilerin heykellerinin yanı sıra en son Beyaz Saray önündeki Jackson'ın heykelinin hedef alınmasına tepki gösteren Trump, "Bunların birçoğu, zengin ve şımarık insanlar. Birçoğu o heykellerdeki kişileri tanımıyor bile." dedi.

Haber Merkezi AA
Trump Arizona'da miting gerçekleştirdi.
Trump Arizona'da miting gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ın içindeki, eski başkanlardan Andrew Jackson'ın heykelini yıkmaya çalışan göstericileri, "birçoğu zengin ve şımarık insanlar" olarak niteledi.

Trump, Arizona eyaletinde inşası devam eden Meksika sınırı duvarı ziyaretinin ardından, Phoenix kentinde gençlere hitap etti.

Ülkedeki gösterilerde çeşitli kişilerin heykellerinin yanı sıra en son Beyaz Saray önündeki Jackson'ın heykelinin hedef alınmasına tepki gösteren Trump, "Bunların birçoğu, zengin ve şımarık insanlar. Birçoğu o heykellerdeki kişileri tanımıyor bile." dedi.

Heykel ve anıtlara saldıran kişilere hoşgörü gösterilmeyeceğini belirterek "10 yıl hapis, bence uzun bir süre." ifadesini kullandı.

Demokrat kesimin, ülkedeki polis şiddetine tepki olarak polis teşkilatlarının dağıtılması ya da fonlarının kesilmesi önerilerine de karşı çıkan Trump, "Demokratların 'polise fonu kesin' sözlerini duyunca, 'tamam seçimleri ben kazandım' dedim." diye konuştu.

"Uzaktan oylama"ya karşı çıktı

Öte yandan Trump, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam etmesi nedeniyle 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde "uzaktan oylama" tartışmalarıyla ilgili, Demokratların virüsü, seçimde "hile yapmak için" kullandığını öne sürdü.

"Uzaktan oylama" sisteminde birçok aksaklık bulunduğunu, seçime kadarki sürede bunların giderilmesinin imkansız olduğunu belirten Trump, "Uzaktan oylama kullanılırsa, bunun tarihimizde en çok yolsuzluğa sahne olan seçim olacağını düşünüyorum. Bunun olmasına izin veremeyiz." dedi.

"Kovid-19 nedir, birisi 19’un ne olduğunu söyleyebilir mi?"

Öte yandan Kovid-19 salgınının, ekonominin en iyi olduğunu dönemde, Çin'den geldiğini belirten Trump, "Bu virüse birçok isim verilebilir. Kovid-19 diyorlar, bu nedir, birisi 19’un ne olduğunu söyleyebilir mi? Bu bir isim değil. Bunu Çin virüsü olarak adlandırabiliriz. Kung Flu diyebiliriz, Vuhan virüsü diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
YouTubedaki büyük tehlike

YouTube'daki büyük tehlike

​Çocuk istismarı içeren videolar nasıl hala erişme açık?
Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir

Dondurulmuş gıdalarda virüs yaşayabilir

Bilm Kurulu üyesi Yamanel'den çarpıcı koronavirüs uyarısı.
Alman muhabir turist gibi gelip Bilde yazdı: Antalya Berlinden daha tedbirli

​Mısır ordusu silah alımlarına rağmen çaresizlik içinde.
Koçluğa bir yıl<br>ara verdim

Koçluğa bir yıl
ara verdim

​​Fenerbahçe'de Obradovic dönemi sona erdi.

Ani sel ve su baskını tehlikesi bugün de sürüyor.

​Bilim Kurulu üyesinden sıtma ilacı uyarısı.

Camilerde uzun bir aranın ardından cemaatle sabah namazı kılındı.

Trump'tan, 'NATO üyeleri Rusya'ya milyarlarca para ödüyor' tepkisi.

Çoklu sistemle, siyasete ayar verme devri de tarih olacak.

Paçavra taşıyan PKK'lıları 'fedakar insanlar' olarak tanımladılar.

​ABD Başkanı Trump'tan Macron hakkında şok sözler.

​Satanizm pedofili dinsizlik teması olan sergi açılamaz!

​Çinliler vahşi hayvan yemekten neden vazgeçmiyor?

​Mehmetçik işte bu taktik ve stratejilerle destan yazdı.
Muhammet'in<br>katiline tutuklama​

Muhammet'in
katiline tutuklama​

​Demirtaş ile samimi fotoğrafları olan katil hakkında tutuklama kararı çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.