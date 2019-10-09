ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması: Kitle imha silahları var yalanıyla Ortadoğu'ya girdik bu verilen en kötü karardı

Trump, Twitter hesabında ABD askerlerinin Suriye sınırından çekilmesiyle ilgili yaptığı paylaşımda,

"Çeşitli gruplar arasındaki çatışma yüzyıllardır sürüyor. ABD, asla Orta Doğu'da olmamalıydı. 50 askerimizi çıkardık. Türkiye, Avrupa'nın geri dönmelerini reddettiği yakalanan DEAŞ savaşçılarının sorumluluğunu üstlenmeli. Aptalca sonu gelmeyen savaşlar bizim için bitiyor" ifadesini kullandı.

İlerleyen dakikalarda Trump şu ifadeleri paylaştı:

"ABD Ortadoğu'da 8 trilyon dolar harcadı. Binlerce askerimiz öldü. Diğer tarafta milyonlarca insan öldü. Ortadoğu'ya girmek verilen en kötü karardı.

"Kitle imha silahları var denilerek ispatlanamayan yalanlarla bölgeye girdik. Böyle birşey hiç olmadı. Şimdi ise dikkatli ve yavaş bir şekilde askerlerimizi eve geri getiriyoruz. Büyük resim odağımızda"

ABD Başkanı Trump dün de Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.