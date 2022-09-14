​ABD bölge ülkelerini Azerbaycan ile Ermenistan ateşkesi için etkilerini kullanmaya çağırdı

Günlük basın toplantısında, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalara yönelik değerlendirmelerde bulunan Price, taraflara saldırıları durdurma çağrısı yaptı.

Price, hem ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken hem de bölgede ilgili ABD diplomatlarının muhatapları ile görüşmeye devam ettiğini söyledi.

İki ülke arasındaki çatışmaların ne tarafların ne de bölgedeki hiçbir ülkenin menfaatine olduğunu kaydeden Price, "Bölgedeki tüm ülkeleri, etkilerini tarafsız olarak kullanmaya çağırıyoruz." dedi.

Rusya'nın hem Azerbaycan hem de Ermenistan üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğuna dikkati çeken Price, Rusya'yı, bu etkisini çatışmaların durdurulması ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki tansiyonun düşürülmesi için kullanmaya çağırdıklarını belirtti.

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İsrail'in Ebu Akile raporu

İsrail'in, Batı Şeria'da İsrail güçlerince öldürülen Filistin asıllı Amerikalı gazeteci Şirin Ebu Akile'nin ölümüne yönelik kapsamlı incelemesini tamamladığını hatırlatan Price, İsrail soruşturmasının da ABD'nin yaptığı inceleme ile benzer bulgular tespit ettiğini dile getirdi.

Price, İsrail incelemesinde de Ebu Akile'nin, İsrail ordusunun attığı mermi ile öldürüldüğünün ortaya konulduğunu kaydetti.

Sözcü Price, "İsrail dahil tüm ülkelerin sivilleri korumak için gereken her şeyi yapmasının önemli olduğunu hep söyledik. Elbette ki basın mensupları da sivildir ve asla hedef alınmamalılar. İsrail soruşturması da tıpkı ABD Güvenlik Koordinatörünün incelemesi gibi o olayda herhangi bir maksat olduğuna dair emare bulamadı ve İsrail ile politika ve uygulamalarının yerli yerinde icra edildiği konusunda hesap verebilirliğin önemini konuşmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

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Hesap verebilirlikle ilgili ısrarlı sorular üzerine Price, ABD'nin hesap verebilirlikten kasıtlarının cezai bir işlem olmadığını belirterek, "Hem ABD incelemesinde hem İsrail soruşturmasında burada (Akile'nin) bilinçli bir şekilde öldürüldüğüne dair emare yok." sözlerini sarf etti.

Price, vurguladıkları noktanın, İsrail'in kendi prosedür ve uygulamalarının muhasebesinin hesabını yapmak olduğunu savundu.

İsrail ordusu, 5 Eylül Pazartesi günü, Ebu Akile'nin öldürülmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin soruşturmasının nihai raporunu yayımlamıştı.

Ebu Akile'nin, "yanlışlıkla İsrail ordusunun ateşiyle öldürülmüş olma olasılığının yüksek olduğu" vurgulanan raporda, şu ifadelere yer verilmişti:

"Özel bir görev gücü tarafından yürütülen bir dizi soruşturmanın tamamlanmasının ardından, Sayın Ebu Akile'yi vuran silahın kaynağını kesin olarak belirlemenin mümkün olmadığı görülüyor. Ancak, Ebu Akile'nin, İsrail ordusu askerlerine hayati tehlike arz eden gelişigüzel yaylım ateşi açıldığı bir çatışma sırasında, Filistinli silahlı kişiler olarak tanımlanan şüphelileri hedef alan İsrail ordusunun ateşiyle yanlışlıkla öldürülmüş olma olasılığı yüksektir."

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