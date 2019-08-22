ABD Büyükelçiliği sosyal medyadaki iddiaları yalanladı

Ekonomi

Bakan'dan heyecanlandıran açıklama: Volkswagen Manisa'yı mı seçti?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’la aralarında geçen diyaloğu anlatarak, “Sanayi Bakanımız Mustafa Varank Bey, ‘Manisa’da bir araba fabrikasının yatırım durumu var. Ne dersin, seni de ilgilendiren bir kısmı var’ dedi. Ne gerekiyorsa hepsini yap, tüm yetki sende bütün imzaları atabilirsin bakanlığım yerine çünkü Manisa bizim için çok önemli dedim" diyerek isim vermeden dünya devi otomobil firması Volkswagen’in yatırım için Manisa’yı seçtiğini ifade etti.