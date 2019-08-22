ABD Büyükelçiliği sosyal medyadaki iddiaları yalanladı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına acil durum mesajı yayınladığına dair sosyal medyadaki iddiaları yalanladı.
Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye’deki ABD vatandaşlarına yönelik acil durum mesajı yayınlandığına dair sosyal medyada yer alan söylentiler gerçek dışıdır." ifadesi yer aldı.
Türkiye’deki ABD vatandaşlarına yönelik acil durum mesajı yayınlandığına dair sosyal medyada yer alan söylentiler gerçek dışıdır. ABD vatandaşlarına yönelik tüm mesaj ve uyarılar kamuoyuyla paylaşılmaktadır: https://t.co/EEEc66iSle. Mart'tan bu yana hiçbir uyarı yayınlanmamıştır.
Türkiye’deki ABD vatandaşlarına yönelik acil durum mesajı yayınlandığına dair sosyal medyada yer alan söylentiler gerçek dışıdır. ABD vatandaşlarına yönelik tüm mesaj ve uyarılar kamuoyuyla paylaşılmaktadır: https://t.co/EEEc66iSle. Mart'tan bu yana hiçbir uyarı yayınlanmamıştır.— US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) August 22, 2019
Açıklamada, ABD vatandaşlarına yönelik tüm mesaj ve uyarıların kamuoyuyla paylaşıldığı, mart ayından bu yana hiçbir uyarı yayınlanmadığı belirtildi.