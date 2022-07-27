ABD Büyükelçiliği: Türkiye'nin yanındayız

Şehit için Keskin Çarşı Camii'nde tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Milletvekili Halil Öztürk, CHP Milletvekili Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve çok sayıda vatandaş katıldı.