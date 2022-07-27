Dünya ABD Büyükelçiliği Türkiyenin yanındayız
AMERİKA

ABD Büyükelçiliği: Türkiye'nin yanındayız

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden "Terörle mücadelede hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz" açıklaması yapıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
ABD Büyükelçiliği: Türkiyenin yanındayız
Arşiv.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçiliği olarak, son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadeleri kaydedildi.

Şehit Sözleşmeli Er Otal son yolculuğuna uğurlandı
FOTOĞRAF 8
Title
Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından üs bölgesine açılan ateş sonucunda Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal şehit oldu.
Title
Otal'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesine getirildi.
Title
Şehit için Keskin Çarşı Camii'nde tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Milletvekili Halil Öztürk, CHP Milletvekili Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Title
Şehidin annesi Arzu Cebeci ve babası Suat Otal, törende taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğuldu.
Title
Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döken anne Arzu Cebeci, sağlık görevlilerinin desteğiyle güçlükle ayakta durdu. Şehidin kardeşi Mustafa Otal da tabutun başında ağladı.
Title
Şehidin cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından omuzlarda ambulansa taşındı.
Title
Mustafa Otal, bu sırada ağabeyini asker selamı ile son yolculuğuna uğurladı. Şehidin cenazesi Keskin Aile Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Title
Şehit Sözleşmeli Er Otal son yolculuğuna uğurlandı
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde üs bölgesine açılan ateş sonucu şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal (24), memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Şehidin kardeşi Mustafa Otal (22) ağabeyini asker selamı ile uğurladı.

Maç uzatmalara gitti

Maç uzatmalara gitti

​Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i ağırlıyor
Merakla bekleniyordu

Merakla bekleniyordu

​FED faiz kararını açıkladı.
Türkiye’nin tavrı BMye geri adım attırdı: Davet geri çekildi, Shahid Ermenistan tweetini sildi

​Sağlık Bakanlığı 'Maymun Çiçeği' için rehber yayınladı.

Sayılmayan gol <br>tartışma çıkardı

Sayılmayan gol
tartışma çıkardı

Taraftarlar maçın hakemine tepki gösterdi.

​Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi işgal etti.
Hızlı başladı

Hızlı başladı

​Galatasaray formasıyla ikinci golünü attı.

​Dolandırılınca 35 yıllık meslek hayatını bırakmaya karar verdi.

'Abi ne olur' diye yalvardı: 15 dakika boyunca polisi beklediler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.