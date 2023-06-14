ABD Büyükelçisi'nden Türkiye'ye övgü: Türkiye'den başkası yapamazdı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, ülkesinin bağımsızlığının 247. yıldönümü dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen resepsiyondaki konuşmasına, Türkçe "Hoşgeldiniz" diyerek başladı, Ve Türkiye'ye övgülerle devam etti.





"Türkiye dışında başka hiçbir ülke, Rusya ve Ukrayna arasındaki ihtilafı -Montrö sözleşmesi'ni uygulamaya koyarak- kontrol altına alamazdı. Ve başka hiçbir ülke Karadeniz tahıl girişiminin kolaylaştırılmasını başarılı şekilde sağlayamazdı" diyen Flake, Türkiye'de seçimlere katılım oranının diğer ülkelere örnek oluşturduğunu da sözlerine ekledi.





Sadece kürsüde değildi Flake'in mesajları. Gündemdeki sıcak başlıklara dair gazetecilerin sorularını da yanıtladı. "Türkiye ile yeni dönemde işbirliğini daha da artırmak istiyoruz" mesajı veren ABD Büyükelçisi, 3 alana dikkat çekti.





"Ticari olarak Türkiye ile harika bağlarımız var. Ticaret hacmimiz şu an 33 milyar dolar seviyesinde, bunun daha da artmasını bekliyoruz. İkinci alan, insanlarımız arasındaki bağ. Turizmde bu yıl 1,8 milyon Amerikalının Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Değişim programları ve eğitim fırsatlarında artış bekliyoruz. Güvenlik kısmında devam eden bir işbirliğimiz var. Türkiye NATO’daki ikinci güçlü ülke. Güçlü kaldığına ve NATO ile çalışır olduğuna emin olmak istiyoruz."





Flake, "Rusya'nın yaptırımları delmesini önlemek için Türkiye ile birlikte çalışıyoruz. Elimizdeki bilgileri Türk mevkidaşlarımızla da paylaşıyoruz" diye ekledi.





İsveç'in NATO'ya üyelik süreciyle ilgili soruları da yanıtladı ABD Büyükelçisi. İsveç'te yeni terör yasasının 1 Haziran'da yürürlüğe girmesine rağmen terör örgütü destekçilerinin Stockholm sokaklarında devam eden eylemleri ve Türkiye'nin beklediği iadelerin tamamının gerçekleşmediği hatırlatılsa da, Flake, İsveç'in NATO'ya üyelik vaktinin geldiğini savundu.





"Protestolar konusunda ülkelerin ifade özgürlüğü yasaları var ve bu hala anayasalarının bir parçası; ama terörü finanse edenlere karşı İsveç önlemler alıyor. Ve bu iyi, onların aldıkları tedbirlerden memnunuz ve üye olmalarının vakti geldi. NATO'ya üye olmaları teröre karşı daha fazla işbirliğinin başlangıcı olacaktır"





Büyükelçi Flake, Amerikan Kongresi'nde "İsveç'in üyeliği olursa Türkiye'ye F-16 satışı yapılsın" şeklindeki - Ankara'nın tepkisini çeken tutumu da değerlendirdi.





"ABD yönetimi Türkiye’ye silah satışı konusuna destek veriyor, F-16 satışına bunun için İsveç’in NATO üyeliği bir önkoşul değil; ama kongre üyelerinin de söz hakkı var ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda çok güçlü duyguları var.”





Ve Türkiye'deki deprem felaketinin ardından komşu Yunanistan ile yumuşayan ilişkiler. ABD Büyükelçisi Flake, "Ankara ve Atina'nın barış içinde olduklarını görmek harika. İki ülkede de yeni hükümetler seçildi. Bu pozitif atmosferi devam ettirmek için iyi bir zaman" değerlendirmesinde bulundu.



