ABD casus yazılım hizmeti veren Avrupalı iki firmayı 'kara listeye' aldı

İsrail menşeili NSO Group tarafından geliştirilen casus yazılım Pegasus, satıldığı hükümetler tarafından aktif olarak 'dinleme' amacıyla kullanılıyor. Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan iddiaların ardından soruşturmanın kapsam alanı genişlemeye devam ediyor. Toplamda 50 bin kişinin dinlendiği iddialarının ardından gazeteciler, siyasiler ve iş adamları da güvenlik önlemlerini artırmak için hem akıllı telefonlarını hem de telefon numaralarını değiştirmeye başladı. Peki ama bu casus yazılım hangi yöntemlerle telefonlara sızıyor; hangi bilgileri ele geçiriyor ve süreç tam olarak nasıl işliyor?