Dünya ABD-Çin arasında hipersonik silahlanma yarışı itirafı
AMERİKA

ABD-Çin arasında hipersonik silahlanma yarışı itirafı

ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall, ABD ve Çin’in hızlanan bir hipersonik silahlanma yarışına girdiğini ve ABD ordusunun Pekin’i “korkutabilecek” silahlar geliştirmek için yeterince çaba göstermediğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ABD-Çin arasında hipersonik silahlanma yarışı itirafı
Hipersonik silah yarışı

ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall, ABD ve Çin’in hızlanan bir hipersonik silahlanma yarışına girdiğini ve ABD ordusunun Pekin’i “korkutabilecek” silahlar geliştirmek için yeterince çaba göstermediğini söyledi.

Reuters’a yaptığı açıklamada, “Sayıların artması için değil, kalitenin artması için bir silahlanma yarışı var” diyen Kendall, yarışın uzun süredir devam ettiğini ifade etti.

Pentagon endişeli

Yaz aylarında Çin tarafından yapıldığı iddia edilen bir hipersonik testin raporları Pentagon’u endişelendirmiş, üst düzey bir ABD Uzay Kuvvetleri generali, hipersonik silahlar söz konusu olduğunda ABD’nin Çin ve Rusya’nın çok gerisinde olduğunu ifade etmişti.


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