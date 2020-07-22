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Dünya ABD, Çinin Houstondaki başkonsolosluğunun kapatılması talimatı verdi
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ABD, Çin'in Houston'daki başkonsolosluğunun kapatılması talimatı verdi

ABD, Çin'in Houston'daki başkonsolosluğunun kapatılması talimatı verdi

ABD, başkonsolosluk binası dışında belge imha edildiği ihbarının ardından, Teksas eyaletinin Houston kentindeki Çin diplomatik misyonunun kapatılması talimatını verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, "Çin'in Houston'daki başkonsolosluğunun tek taraflı olarak kısa sürede kapatılması, ABD'nin son dönemde Çin'le gerilimi artırmaya yönelik eylemlerinin en fütursuzudur" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

ABD, başkonsolosluk binası dışında belge imha edildiği ihbarının ardından, Teksas eyaletinin Houston kentindeki Çin diplomatik misyonunun kapatılması talimatını verdi.

Yerel basındaki haberlere göre, görgü tanıklarının başkonsolosluk binası dışında açık tenekelerde belgelerin yakıldığı ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye geldi.

Polis yetkilileri, ekiplerin giriş yetkisi bulunmayan başkonsolosluğun 24 Temmuz saat 16.00'ya kadar tahliye edilmesi talimatının verildiğini bildirdi.

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Çin, tahliye kararını "provokasyon" olarak nitelerken, talimatın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, yaptığı açıklamada, "Çin'in Houston'daki başkonsolosluğunun tek taraflı olarak kısa sürede kapatılması, ABD'nin son dönemde Çin'le gerilimi artırmaya yönelik eylemlerinin en fütursuzudur." ifadelerini kullandı.

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Sözcü Vebin, ABD'nin kararını geri almaması halinde karşı tedbirlere başvuracakları uyarısında bulundu.

Washington yönetimi konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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