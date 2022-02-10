Dünya ABD DEAŞ liderinin peşinde Bilgi verene 10 milyon dolar ödül verecek
AMERİKA

ABD DEAŞ liderinin peşinde: Bilgi verene 10 milyon dolar ödül verecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da faaliyet gösteren DEAŞ-H elebaşı Şahab el-Muhacir olarak da bilinen Sanaullah Gafari ve 26 Ağustos'ta 2021'de Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanındaki bombalı saldırıdan sorumlu olanlara yönelik bilgi için 10 milyon dolar ödül koydu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABD DEAŞ liderinin peşinde: Bilgi verene 10 milyon dolar ödül verecek
Foto/arşiv

ABD yönetimi, 2015'te Küresel Özel Terör Örgütü listesine eklediği DEAŞ-H örgütünün elebaşına yönelik arama başlattı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Diplomatik Güvenlik Servisi tarafından yönetilen Adalet için Ödül Programı, Şahab el-Muhacir olarak da bilinen DEAŞ-H elebaşı Sanaullah Gafari'nin kimliğini veya yerini gösteren ve 26 Ağustos 2021'deki Kabil havaalanındaki terör saldırısından sorumlu olanların herhangi bir ülkede tutuklanmasına veya mahkum edilmesine yol açan her bir bilgi için 10 milyon dolara kadar ödül veriyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, DEAŞ'ın çekirdek kadrosunun Gafari'yi Haziran 2020'de DEAŞ-H terör örgütünün elebaşı olarak atadığı ifade edildi.

Gafari'nin, Afganistan'daki tüm DEAŞ-H operasyonlarını onaylamaktan ve o operasyonlar için fon ayarlamaktan sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, "22 Kasım 2021'de Dışişleri Bakanlığı, Gafari'yi, 13224 nolu Başkanlık Kararnamesi ile Özel Küresel Terörist Listesine ekledi." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin sonuna doğru 26 Ağustos 2021'de Kabil Hamid Karzai Havaalanının kapısında bombalı saldırı düzenlenmiş ve 13 ABD askeri ile 170 Afgan hayatını kaybetmişti.

18 ABD askeri dahil 150'den fazla kişinin de yaralandığı saldırıyı DEAŞ-H üstlenmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı DEAŞ-H terör örgütünü 29 Eylül 2015'te Küresel Terör Örgütü Listesi'ne almıştı.

Bin 261 günün önemi büyük

Bin 261 günün önemi büyük

​Emekli olma planları yapanlar için maaşı artırma fırsatı.
Rusyadan dört şart

Rusya'dan dört şart

​'Bu adımlar atılırsa Ukrayna ile gerilim hızla düşer.'
Neyin hesaplaşması

​Kurşun yağmuruna tutulan Halil Falyalı'nın vücuduna 16 mermi isabet etmiş.
10 yıl vadeli<br>ucuz kredi

10 yıl vadeli
ucuz kredi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: İş dünyası nefes alacak.
Eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli

​İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler.
Semptomları<br>ilk defa açıklandı

Semptomları
ilk defa açıklandı

​Omicron'dan daha bulaşıcı yeni varyant hızla yayılıyor.
Komşu illerle<br>bağlantısı kesildi

Komşu illerle
bağlantısı kesildi

​Konya'da yoğun kar sonrası tipi çıktı.
Bilgi verene<br>10 milyon dolar

Bilgi verene
10 milyon dolar

​ABD DEAŞ liderine yönelik arama başlattı.
'Allah rızası için'

'Allah rızası için'

​Köy imamından dondurucu soğukta yürekleri ısıtan görüntü.

​Türkiye'deki Metaverse merakı şaşırtıcı boyutlara ulaştı.

​İngiltere-ABD aksı Fransa-Almanya ile karşı karşıya.

​İsveç'te yaşayan Çoban ailesi evlatlarına kavuşmak için hukuk mücadelesi veriyor.

​MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: 25 bin kişiye istihdam sağlanacak.

​Ürünün alış fiyatı ile haldeki fiyatı tüketicinin cebini yakıyor.

​Murat Kartal cinayetinde eski DSP'li vekil Abdulsamet Turgut tutuklandı.

​17 askeri personel ile 4 belediye ekibi 16 saat sonra kurtarıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.