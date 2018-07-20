ABD DEAŞ’ı yeraltına gizledi

Terör örgütleriyle kanlı ittifaklar kuran ABD, DEAŞ’ın yabancı unsurlarını Suriye’nin kuzeyinde bir cezaevi kompleksinde koruyor. Haseke’deki güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD, eski bir okulu, özellikle DEAŞ’ın üst düzey yabancı elebaşlarının hapsedildiği bir tesise dönüştürdü. Daha önce farklı noktalarda tutulan tüm teröristler, Rakka’nın kuzeyindeki Ayn İsa beldesindeki büyük tesise getiriliyor. Tesis, yeraltı ve üstü olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

ASKERİ TESİS KILIFI

Yer üstünde görevli ve gardiyanlar için yaşam alanları ile çeşitli amaçlara yönelik iki cezaevi ünitesi bulunuyor. İki kat şeklindeki binanın bodrumunun genişletildiği ve buranın sorgu odaları ve hapishane olarak kullanıldığı bildirildi. ABD’nin bölge halkına “askeri tesis” olarak açıkladığı cezaevinde görev alanların tümünün Amerikan olduğu öğrenildi. Ancak PKK’lıların da komplekse girip çıktığı görülüyor. Tesis, kule tipi gözetleme istasyonları, T-Wall sistemi denilen kalın duvarlarla ve kameralarla korunuyor. Daha önce Rakka’da sıkışan en az 350 DEAŞ’lı terörist, ABD ve PKK/PYD korumasında şehirden tahliye edilmişti.

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