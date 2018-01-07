DünyaABD desteğiters tepti
ORTADOĞU

ABD desteği ters tepti

İranlılar, yaşadıkları 'gerçek sorunlar' nedeniyle sokağa inmişti. Ancak bunu fırsat bilen ABD'nin kaos için çabalaması, onlarda milli refleksi harekete geçirdi ve halk meydanlardan çekildi. Şimdilik halı altına süpürülen sorunlar giderilemezse eylemler yeniden başlayabilir.

Kiymet SezerYeni Şafak
İran’da ekonomik gerekçelerle başlatılan eylemlere ABD ve İsrail açıkça destek verince halkın tepkisi söndü.
İran’da ekonomik gerekçelerle başlatılan eylemlere ABD ve İsrail açıkça destek verince halkın tepkisi söndü.

2017’nin son günlerinde ekonomik sıkıntılarına çözüm talebiyle sokağa inen İran halkı, devreye Amerikan desteği söylentileri girince haklı protestolarını sonlandırdı. İranlılar, ülkelerine dışarıdan müdahale edilmesini istemediklerini, sergiledikleri milli duruşla gösterdi. İlk günlerde ABD’nin kışkırtıcı tavrını destekleyen çok sayıda Avrupa ülkesi de İran halkının bu duruşu karşısında geri adım atmak zorunda kaldı. Suriye ve Irak’tan sonra Ortadoğu’daki oyunları bu kez İran’da bozulan ABD ve İsrail, bir kez daha yalnız kaldı. Bununla birlikte eğer halkın talepleri karşılanmazsa İran’da çok kısa bir süre sonra gerilimin yeniden alevlenmesi kaçınılmaz. Ülkede karışıklık isteyenler, iç sorunları kaşımak için şimdiden hazırlıklara girişti.

SORUNLAR ÇOK BÜYÜK

İran’da halk uzunca bir süredir ekonomik sorunlar yaşıyor. Batılı ülkelerin ambargosu, bankaların iflas etmesi, temel gıda ve tüketim maddelerine gelen zamlar nedeniyle İranlılar geçinebilmek için 2-3 işte birden çalışmak zorunda. İran halkı, yayılmacı politikalar gereğince bölgeye büyük paralar döken devletin artık iç sorunlara odaklanmasını istiyor. Ekonomik kaygılar içindeki halkın üzerine bir de eğitim, hava kirliliği gibi sorunlar eklenince protestoların fitili 28 Aralık’ta, muhafazakarların ağırlıklı olduğu Meşhed’de ateşlendi. İlk günlerde ülkedeki her kesimden destek gören protestolar, İran’a müdahale için fırsat kollayan güçlerin iştahını kabarttı. Halkın tepkisini fırsat bilen bu güçler, gösterileri şiddet eylemlerine dönüştürdüler.

BİR HAFTA OHAL YAŞANDI

Önce ABD Başkanı Donald Trump, eylemcilere destek açıklaması yaptı, İran’ı halkına zulmetmekle suçladı. İsrail de hemen peşinden geldi. Amaçları protesto eylemlerini kullanarak İran’a müdahale idi. Bu tavırlarını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne de (BMGK) taşıdılar. Sahada protestoların sürmesi için provokatif girişimler de aynı anda devreye girdi. Yüzü maskeli kişiler kamu kurumlarına saldırdı. Gençlere sokak aralarında sopalar dağıtıldı. Ancak İran’da meydanların kesin hakimi güvenlik güçleriydi. Protestocular hızla püskürtüldü. Ölü sayısı net olarak bilinmese de yüzlerce genç tutuklandı. Tahran sokakları bir hafta boyunca akşam saatlerinden itibaren OHAL’i yaşadı.

Yeni Şafak İran'da.

DIŞ DESTEK GELDİĞİNDE...

Protestolara ABD ve İsrail desteği, haklı talepleri için sokağa çıkan halkın tepkisini söndürdü. Köklü bir geleneğe sahip olan İran’da milli hassasiyetler ağır bastı. İlk gün Meşhed’de sokağa çıkan muhafazakar ve reformist kesimler protestolardan desteklerini kesti. Hükümet yanlıları ABD, İsrail ve İngiltere’nin içişlerine müdahale ettiği iddialarıyla protestolara karşı sokağa çıktı. Ancak provokatif olarak devam eden protestolara ilişkin büyük bir kaygı vardı: Devrim muhafızları sokağa iner mi? Özellikle cuma günü bu endişe çok yoğun hissedildi. Hükümet yanlılarından büyük mitingler bekleniyordu. Safların belirleneceği beklentisinde olan bu kesimlerin en büyük korkusu ise 2009’daki gibi kanlı bir çatışma ortamıydı.

DEVLET OYUNU GÖRDÜ

Ancak korkulan olmadı. Ayetullah Hamaney’e bağlı cuma imamlarının da gözardı edemediği ve zaman zaman bu yönde destek açıklamaları yaptığı haklı taleplere kulak tıkamayan İran devleti, son ana kadar yumuşak güç ve itidal telkiniyle gitti. Zam kararlarında geri adımlar atıldı. Yüzde 50 artırılacağı söylenen benzin fiyatları zammı yüzde 20 ile sınırlandırıldı. Büyük oyunu gören devlet yetkililerinin yaptığı ‘mesaj alındı’ açıklamaları, aşırı güç kullanmayıp halkın kucaklanması ve cuma gününün beklentilerin aksine çok sakin geçmesi ile oyun bozuldu. Cuma hutbelerinde gözaltındaki gençlere iyi davranılması için yapılan çağrı da bu doğrultuda önemli bir iyi niyet göstergesi oldu. İran’da fitneyi engelleyen, halkın gösterdiği milli duruştan başka bir şey değil. İran halkı, ülkeye yönelik dış müdahaleye karşı, demokratik eylemlerini şimdilik askıya almış durumda.

‘İçeriden’ bir uyarı

İran’ın önde gelen Sünni din adamlarından ve Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentinin cuma imamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, topluma uygulanan baskının dini ve anayasal özgürlükler çerçevesinde hafifletilmesi gerektiğini belirtti. Basın ofisinden yapılan açıklamada İsmailzehi, “Devlet ve hükümet yetkilileri, halkın gösteri ve itirazlarını dikkate alarak bu şikayetlere kulak vermeli. Dini ve anayasal özgürlükler çerçevesinde, halka ifade özgürlüğü hakkı tanınmalı ve topluma uygulanan baskılar hafifletilmeli” dedi.

HİÇBİR ADIM ATILMIYOR

Sistan ve Belucistan’da işsizlik ve yoksulluğun hat safhada olduğunu belirten İsmailzehi, şunları kaydetti: “Halk bir taraftan gelir sıkıntısı yaşarken, diğer taraftan hayat pahalılığı ve ekonomik sorunlarla boğuşuyor. Yetkililer bu sorunları görmeli ve her şartta halkın yanında yer almalı. İran’daki Sünni toplum da ayrımcılıkla karşı karşıya. Sünniler 40 yıldır kendilerine uygulanan ayrımcılığın son bulmasını istiyor. Örneğin, büyük bir kentte küçük bir cami başvurusunun, ısrarlı takip ve yazışmalarımıza rağmen dikkate alınmaması üzücü bir durum. Maalesef bazı kentlerde Sünnilere yönelik baskılar devam ediyor ve mescitler kapanıyor. Bazı kentlerde Sünni nüfus çoğunlukta olmasına rağmen, şu ana kadar bir bölge amiri, kaymakam veya vali Sünnilerden seçilmedi. Halkın sorunlarını bilmelerine rağmen sıkıntıları çözmek için bir adım atmıyorlar.”

İç işlerine karışmayın

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) taşıdığı İran’daki protestolara desteğini bir kez daha gösterdi. Rusya ise konseyi ‘kötüye kullanmakla’ eleştirdiği ABD’yi ‘sahte bahanelerle’ İran’ın içişlerine karışmakla suçladı. ABD’nin talebi üzerine İran protestoları başlığıyla toplanan BMGK oturumu, ABD’li temsilci Nikki Haley ile Rus büyükelçi Vassily Nebenzia’nın tartışmasına sahne oldu. İran’da halkın 79 noktada ayaklandığını iddia eden Haley, Tahran’ın Suriye’de Esed rejimini desteklemek için en az 6 milyar dolar harcadığını ve bunu bilen halkın hükümeti protesto ettiğini dile getirdi. Rus temsilci Nebenzia ise ABD’li Haley’e şu cevabı verdi: “Bırakın, İran kendi sorunlarıyla ilgilensin. Konseyin enerjisini boşa harcıyorsunuz.”

  • İran notları
  • * Uluslararası arenada yangın yeri görüntüleriyle son dönemde gündeme gelen İran, çok güvenli bir ülke. Turistlere kapıları açık. Hiçbir şekilde rahatsız edilmiyorsunuz.
  • * Kadınların aktif hayata katılımları artmış durumda.
  • * İran’da bir şeyler değişmiş. Ancak baskı ortamı halen sürüyor. İran istihbaratının ve güvenlik gücünün baskısı, insanların kendilerini ifade etmelerine büyük bir engel. Yine Farsi kültür, içindeki Türkleri ve Arapları asimile etmeye çalışıyor.
  • * Herkesin elinde cep telefonu var. Sosyal ağlar, internet gezintileri ve böylece dünyayı gören, bilen ancak kendini ‘hapsedilmiş’ hisseden bir toplum var. Rejimin de bu doğrultuda yenilenmesi ve değişmesi gerektiğini düşünenler çoğunlukta.
  • * Yoğun bilgi kirliliği de var. Cuma günü rejim yanlısı en büyük mitingin olduğu Tebriz’de akşam, sosyal medya üzerinden protesto videoları yayıldı. Ancak bu videoların gerçeği yansıtmadığı, Tebriz’in geceyi sakin geçirdiği ortaya çıktı. Yalan paylaşımlara karşı halk şimdi çok daha temkinli.
  • * Halkın en çok tepki gösterdiği şeylerden biri de gelir adaletsizliği. Çok sayıda devlet memurunun fahiş maaşlar aldığı söylentileri toplumu daha da geriyor. 82 milyonluk nüfusun 2 milyonunu doğrudan Hamaney’in atadığı imamlar oluşturuyor. Güvenlik ise ‘Hamaney’e bağlı/hükümete bağlı güçler’ şeklinde bölünmüş durumda.
  • * Gösteriler sırasında gözaltına alınan üniversite öğrencisi sayısının 90 olduğu açıklandı.
ÖNERİLEN VİDEOLAR
Fransa'dan bir Erdoğan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde Avrupa'ya verdiği diplomasi dersinin ardından Fransa'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi karşılama töreninde Erdoğan'ın yürüyüş ve dik duruşu dikkatleri çekti.

Dikkat! Bu sokakta sanat var
Ürdün'de bir grup genç 2013'ten beri sokaklara sanat püskürtüyor.
Deniz kirliliğini bitirmek için bu silahı kullanıyorlar
Denizlerdeki çöpleri toplayan Bay Çöp Teker isimli icat 2014'ten bu yana 670.219 ton atık topladı. Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.
İsveç’te küçük bir bisiklet hırsızı: Zlatan Ibrahimovic
Attığı jeneriklik golleri, elde ettiği başarıları, oynadığı büyük takımları hepimiz biliyoruz… Peki annesi Hırvat, babası Boşnak olan İsveçli Ibrahimovic'i 'Ibrahimovic' yapan hikayesini en baştan anlatabilir miyiz?
'Beni FETÖ'cü sanmasınlar diye arabama bayrak asıyorum'
Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cülerle röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu kişi FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.
Suriyeli kızdan tebessüm ettiren teşekkür
Suriye'de ilan edilen ateşkese rağmen Şam'ın kırsallarında, İdlib'de ve Doğu Guta'da saldırılar sürüyor. Şam'ın kuzeydoğusundaki Harasta bölgesinde Suriyeli küçük bir kız, kendisini enkazdan kurtaran sivil savunma gönüllüsüne öperek teşekkür etti.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler her Cuma yayında...
Yüzyıllardır çalışmaları ve eserleri ile günümüz bilimsel faaliyetlere ışık tutan, fikirleri ile çığır açan Müslüman bilim adamlarını ele aldığımız Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimiz her Cuma saat 19.0'da yenisafak.com ve tüm sosyal mecralarımızda.




Memur ve emekliye müjde!
İşte 2018'in en düşük, en yüksek memur ve emekli maaşları...


Ünlü Alman gazeteci: Erdoğan düşmanlığı kartellerin oyunu
Ünlü Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, Erdoğan düşmanlığının dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu söyledi. Bir TV programına konuk olan Hörstel, "Erdoğan'ı neden indirmek istiyorlar" sorusuna, "Erdoğan onların oyunlarına çomak soktuğu ve ABD ve PKK'lıların ülkesini bölmesine izin vermediği için indirmek istiyorlar" şeklinde konuştu.



Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'e ithafen
5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olmuştu Fethi Sekin. Şehidin anısına taksici Uğur Batur'un kaleme aldığı marş ile kahraman şehidimizi şehadetinin birinci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz...
Enkazdan kurtarılan Doğu Gutalı çocuğun yürek sızlatan feryadı
Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının Doğu Guta'ya düzenlediği yoğun saldırılarda enkazdan kurtarılan çocuğun feryadı yürekleri sızlattı. Doğu Guta'ya geçen 4 gün içerisinde düzenlenen hava ve kara saldırılarında en az 58 sivil hayatını kaybetti, 147 sivil yaralandı.
Kuşlara fısıldayan adam…
Kuş gözlemcisi olan 58 yaşındaki Christian Moullec, microlight tipi uçağıyla kuş sürüleriyle birlikte uçuyor. Bu özel deneyimini, çocuklarla, yaşlı insanlarla paylaşarak onların da mutlu olmasını sağlıyor. Araca monte edilen kameralar ile siz de bu müthiş uçuşa eşlik edebilirsiniz.
Hollanda'da sosyal deney: Kur'an diye İncil okutulursa
Müslümanlara yönelik olarak artan suçlamaların temelsiz olduğunu göstermek isteyen iki genç geçtiğimiz yıllarda Hollanda'da bir sosyal deney gerçekleştirmişti.
Pensilvanya'daki FETÖ'cüler yüzlerini böyle gizledi
FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikanesine FETÖ'cülerin yüzlerini gizleyerek içeri girdiği anlar anbean kaydedildi.
Milyon dolarlık buzağının farkı şaşırtıyor
Samsun'da hayvancılıkla uğraşan Nizamettin Cüre, 1 hafta önce doğan ve üzerinde "ay-yıldız" bulunan buzağısını 1 milyon dolara satışa çıkardı.
Otomobilde ÖTV indirimi
Bazı otomobillerde vergi dilimlerini düşüren düzenleme yapıldı. 2018'de pahalı otomobillerde 13 bin TL daha az ÖTV ödenecek.
Kaleci antrenmanı dediğin böyle olur!
Tayland'ın 27 yaşındaki kale bekçisi Kawin Thamsatchanan'ın antrenman görüntüleri takdire şayan...
İran teyakkuzda!
Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü İran'ın Meşhed kentinde başlayarak birçok şehre yayılan gösterilerde kan akmaya devam ediyor. Şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterilerine karşı İran hükümetini savunanlar da sokağa çıktı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 'azınlık' olarak nitelediği protestoculara “İran halkı cevap verecek" açıklamasını yaptı.
Bunu Gördünüz Mü? Hem Gol Hem Basket Attı
Sosyal medyanın en çok konuştuğu penaltıdan, Kazakistan'da aşırı yağışa rağmen oynanan maça kadar yine çok ilginç görüntüler, Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...


4 PKK’lı yataklarından böyle alındı
TSK'nın eğittiği Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Menbiç'i işgal eden PKK'lılara uykuda sızma yaptığı anlar saniye saniye kaydedildi.

KAPAT

YUKARI