Dünya ABD Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Haass Biden kötü durumu daha da kötüleştirdi
AMERİKA

ABD Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Haass: Biden kötü durumu daha da kötüleştirdi

ABD’de dış politikası ve uluslararası ilişkiler konusunda uzmanlaşmış düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Richard Haass, ABD Başkanı Joe Biden’ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yaptığı açıklamaları, “Biden kötü olan durumu daha da kötüleştirdi” diyerek değerlendirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
ABD Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Haass: Biden kötü durumu daha da kötüleştirdi
ABD Başkanı Joe Biden.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Richard Haass, “Başkan Biden'ın açıklamaları, kötü durumu daha kötü, tehlikeli bir durumu daha tehlikeli hale getirdi. Bu çok açık. Asıl durum hasarın nasıl onarılacağıdır. Biden’ın yardımcılarına Rus meslektaşlarına ulaşmalarını ve onlarla anlaşmaya hazır olduklarını netleştirmelerini tavsiye ediyorum. Sadece sahip olduğunuz orduyla savaşa girebilirsiniz. Aynı zamanda sadece düşmanınızla savaşı sonlandırabilirsiniz. Putin Rusya’sının suçlu olması bu gerçeği değiştirmez. Rusya’da rejim değişikliği bir umut olabilir ancak bu stratejinin temelini oluşturamaz” dedi.

PESKOV: KİMİN İKTİDARDA OLACAĞINA BİDEN KARAR VEREMEZ

ABD Başkanı Biden, Polonya’da yaptığı açıklamalarda Rusya Devlet Başkanı Putin’in iktidarda kalmaması gerektiğini ifade etmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, söz konusu açıklamaların ardından “Kimin iktidarda olacağına Biden karar veremez. Rusya Devlet Başkanı, Rusyalılar tarafından seçilir” dedi.

İşgalde 32'nci gün: Rusya saldırılarını yeniden şiddetlendirdi
DÜNYA
İşgalde 32'nci gün: Rusya saldırılarını yeniden şiddetlendirdi

Kremlin'den Biden'a sert yanıt: Bunun kararını biz veririz
DÜNYA
Kremlin'den Biden'a sert yanıt: Bunun kararını biz veririz

Biden’dan Putin’e: NATO topraklarına girmeyi aklından bile geçirme
DÜNYA
Biden’dan Putin’e: NATO topraklarına girmeyi aklından bile geçirme
İstanbulda tedirgin eden görüntü

İstanbul'da tedirgin eden görüntü

Küçükçekmece Gölü'nde sular çekildi.
Su altı kameraları kaydetti

Su altı kameraları kaydetti

​Marmara Denizi'nde büyük korku yaşatmıştı.
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kimlik kartı ile ödeme sistemi geliyor

Tek dokunuşla nüfus işlemleri halledilebiliyor.

“Ben buna görev ihmali diyorum."

​Burak Elmas yönetimi idari yönden ibra edilmedi.

​Katar'dan Rus gazı açıklaması.

​Kremlin'den Biden'a sert yanıt.

​Zelenski yeterli mühimmatın olmadığını açıkladı.

​Irak Türkmen Cephesi'nden Kerkük açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.