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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısından Türkiye'ye ziyaret

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısından Türkiye'ye ziyaret

18:228/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Baas, 9-10 Ocak'ta Ankara'yı ziyaret edecek.

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#Türkiye
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#ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı

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