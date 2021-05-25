Dünya ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrailin kendini savunma hakkına ABDnin desteği tamdır
ORTADOĞU

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: İsrail'in kendini savunma hakkına ABD'nin desteği tamdır

İsrail ile Hamas arasındaki 11 günlük savaşın 21 Mayıs'ta ateşkese bağlanması sonrası Ortadoğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ilk durağında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüştü. Ardından ikili, ortak basın toplantısı düzenledi. Burada açıklamalarda bulunan Blinken, "İsrail'in Gazze'den atılan roketlere karşı kendini savunma hakkına ABD'nin desteği tamdır" ifadelerini kullandı.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: İsrailin kendini savunma hakkına ABDnin desteği tamdır
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu’da temaslarına bugün başladı. Blinken, Tel Aviv Ben Gurion Havalima’nında İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Eşkinazi tarafından karşılandı. Ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşen Blinken düzenlenen basın toplantısında skandal açıklamalarda bulundu.

  • Sputnik'in haberine göre; Bölgede gerilimi düşürmek için İsrail'e geldiğini belirten Blinken, "ABD, Gazze'nin yeniden inşasına uluslararası katkı toplamak için çalışacak ve bizzat katkıda bulunacaktır." dedi.

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İsrail Başbakanı Netanyahu ise, "Hamas ateşkesi ihlal ederse İsrail çok güçlü şekilde yanıt verecektir. Gazze'deki insani koşulların nasıl düzeltilebileceğini Blinken ile konuştuk" diye konuştu.

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