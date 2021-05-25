ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: İsrail'in kendini savunma hakkına ABD'nin desteği tamdır

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu’da temaslarına bugün başladı. Blinken, Tel Aviv Ben Gurion Havalima’nında İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Eşkinazi tarafından karşılandı. Ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşen Blinken düzenlenen basın toplantısında skandal açıklamalarda bulundu.
- Sputnik'in haberine göre; Bölgede gerilimi düşürmek için İsrail'e geldiğini belirten Blinken, "ABD, Gazze'nin yeniden inşasına uluslararası katkı toplamak için çalışacak ve bizzat katkıda bulunacaktır." dedi.
İsrail Başbakanı Netanyahu ise, "Hamas ateşkesi ihlal ederse İsrail çok güçlü şekilde yanıt verecektir. Gazze'deki insani koşulların nasıl düzeltilebileceğini Blinken ile konuştuk" diye konuştu.