ABD Dışişleri Bakanı Blinken açıklama yapıyor...

Dünya

Kovid sonrası ilk kare: Kraliçe Elizabeth koronavirüsü atlattı

Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan ve son olarak da Covid-19'u atlatan Kraliçe 2. Elizabeth, iyileşmesinin ardından ilk yüz yüze görüşmesini Windsor Kalesi'nde gerçekleştirdi. Kraliçenin, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşürken neşeli hali dikkat çekti.