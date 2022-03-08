ABD Dışişleri Bakanı Blinken açıklama yapıyor...
Blinken'in açıklamalarından öne çıkan gündem başlıkları şöyle:
"Rusya Ukrayna'da ne olduğunu bilmiyor"
"Ukrayna'ya çok ciddi kaynaklar aktarıyoruz"
ABD Dışişleri Bakanı Blinken açıklama yapıyor...
Blinken'in açıklamalarından öne çıkan gündem başlıkları şöyle:
"Rusya Ukrayna'da ne olduğunu bilmiyor"
"Ukrayna'ya çok ciddi kaynaklar aktarıyoruz"
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