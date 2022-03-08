Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken açıklama yapıyor
AMERİKA

ABD Dışişleri Bakanı Blinken açıklama yapıyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken açıklama yapıyor

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken açıklama yapıyor
Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Blinken açıklama yapıyor...

Blinken'in açıklamalarından öne çıkan gündem başlıkları şöyle:

"Rusya Ukrayna'da ne olduğunu bilmiyor"

"Ukrayna'ya çok ciddi kaynaklar aktarıyoruz"

Bizim için öyle bir gün yok

'Bizim için öyle bir gün yok'

​Evlat nöbetindeki annelerden HDP'ye 8 Mart tepkisi.
Kar geri geliyor

Kar geri geliyor

​İstanbul ve Ankara'ya uyarı yapıldı: Yarın başlıyor.
Kadın muhtarlarla buluşma

Kadın muhtarlarla buluşma

​Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlenen programda konuşuyor.

Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kemikleşen sorunları ortadan kaldırıyor

Birinci sıradayız

Birinci sıradayız

​Malatya Büyükşehir Belediyesi 15 belediye içinde en ön sırada.

​Asrın projesinde kadın emeği iki kıtaya uzandı.

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