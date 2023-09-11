ABD Dışişleri Bakanı Blinken Elon Musk'ı suçlamaktan kaçındı: Starlink'in Ukrayna için önemli bir teknoloji olmasıyla ilgileniyorum

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hafta sonu CNN'de Jake Tapper'ın sunduğu "State of Union" programına konuk oldu. Elon Musk'ın Ukrayna'nın saldırılarını önlemekle gündemde olduğunu anımsatan Tapper, bunun bir sonucu olup olmayacağını sordu.





Blinken ise soruyu doğrudan yanıtlamaktan kaçınarak, Starlink'in Ukrayna'daki iletişim için "hayati" olduğunu belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Bizim beklentimiz Starlink teknolojisinin tamamen Ukraynalıların kullanımına sunulması" dedi.

"Starlink'in Ukrayna için önemli bir teknoloji olmasıyla ilgileniyorum"





Tapper bunun üzerine "Musk, Rusya'nın nükleer silahla yanıt vereceği endişesiyle bu saldırıya izin vermediğini söylemiş ve bunun dayanağının üst düzey Rus yetkililerle yaptığı görüşmeler olduğunu söylemiş. Musk'ın kendi başına diplomatik temaslarda bulunmasından endişeli misiniz? Gerçekten bu durum sizi hiç endişelendirmiyor mu?" sorusunu yöneltti.





Blinken ise "Gerçekten ne olmuş ya da olmamış olabileceğiyle ilgili konuşamam. Bilmiyorum. Ben Starlink'in Ukrayna için önemli bir teknoloji olmasıyla ilgileniyorum" yanıtını verdi.





Tapper ise "Görünene göre, Starlink o kadar önemli ki, ABD hükümeti normalde çok şey söyleyebileceğini düşündüğüm bir konu hakkında, bunları yapan kaprisli bir milyarderi gücendirme riskini almak istemiyor" diyerek başka soruya geçti.

Elon Musk, Ukrayna'nın Kırım'da Rus filosuna yönelik saldırısını engellemekle gündemde





Walter Isaacson'ın 12 Eylül’de piyasaya çıkacak "Elon Musk" adlı biyografi kitabından medyada yayımlanan alıntılar, teknoloji milyarderinin Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki rolü konusunda yeni bir tartışma başlatmıştı.





Alıntılara göre, Musk, Ukrayna'nın 2022'de Kırım'daki Rus deniz filosuna yönelik denizaltı drone saldırısını engellemek için Starlink uydu mühendislerine gizlice şirketinin Kırım kıyısı yakınındaki uydu iletişim ağını kapatmalarını emretti.





Musk'ın, Ukraynalı yetkililerin kendisine uyduları tekrar acil açması için yalvarmasına neden olan kararının, Kırım'a yönelik bir Ukrayna saldırısının "küçük bir Pearl Harbor" olayına dönüşebileceği ve Rusya'nın nükleer silahlarla karşılık vereceğine dair şiddetli bir korkudan kaynaklandığı ifade edildi.





"SpaceX, büyük bir savaş eyleminin suç ortağı olacaktı"





Musk, ilk önce CNN'de yayımlanan Isaacson'un kitabındaki alıntılarla ilgili tartışmalara, kendisine ait X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla cevap vermişti.





Starlink uydularının Kırım üzerinde hiçbir zaman aktif hale getirilmediğini savunan Musk, "Starlink'in Sivastopol'a kadar etkinleştirilmesi için hükümet yetkililerinden acil bir talep geldi. Açıkça görülen niyet, demirli halde bulunan Rus filosunun çoğunu batırmaktı" ifadesini kullanmıştı.





Musk, alıntılardaki iddiaları doğrulayarak, "Eğer onların isteklerini kabul etmiş olsaydım, SpaceX büyük bir savaş eyleminin ve çatışmaların tırmanmasının açıkça suç ortağı olacaktı" değerlendirmesinde bulunmuştu.





Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başladığı ilk günlerde artan bir şekilde Ukrayna'ya uydu iletişim desteği sağlayan Starlink’in, halen Ukrayna ordusunun yanı sıra ülkedeki hastane ve diğer sivil alanlarda kullanılan 42 binden fazla uydu terminalinin bulunduğu kaydediliyor.



