Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrailde İlk pozu Netanyahu ile Ortadoğu haritası önünde verdi
ORTADOĞU

ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de: İlk pozu Netanyahu ile Ortadoğu haritası önünde verdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Ortadoğu temasları bugün başladı. Tel Aviv'e giden Blinken, ilk pozu İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Ortadoğu haritası önünde verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrailde: İlk pozu Netanyahu ile Ortadoğu haritası önünde verdi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Netanyahu Ortadoğu haritası önünde verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ortadoğu’da temaslarına bugün başladı. Blinken, Tel Aviv Ben Gurion Havalima’nında İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Eşkinazi tarafından karşılandı. Blinken, İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin ardından ilk olarak İsrail ve Filistinli yetkililerle görüşecek.

Tel Aviv'e giden Blinken, ilk pozu İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Ortadoğu haritası önünde verdi

Çözüm için erken

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Blinken’ın Batı Şeria’da Ramallah’a da gideceğini, İsrail’in ardından Kahire ve Amman’da da temaslarda bulunacağını söyledi. Yetkilileri yine de bölgede şu an için uzun süreli bir çözüm sürecinden bahsetmek için erken olduğunu dile getiriyor. Gerekçe olarak, İsrail’de iki yılda yapılan dört seçimde tam olarak sağlıklı bir hükümet kurulamamış olması ve Filistin tarafının da Hamas ve batının da desteklediği Mahmud Abbas yönetimi arasında bölünmüş olmasının etkili olduğu gösteriliyor.

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