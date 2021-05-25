ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail'de: İlk pozu Netanyahu ile Ortadoğu haritası önünde verdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ortadoğu’da temaslarına bugün başladı. Blinken, Tel Aviv Ben Gurion Havalima’nında İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Eşkinazi tarafından karşılandı. Blinken, İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin ardından ilk olarak İsrail ve Filistinli yetkililerle görüşecek.

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Çözüm için erken

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Blinken’ın Batı Şeria’da Ramallah’a da gideceğini, İsrail’in ardından Kahire ve Amman’da da temaslarda bulunacağını söyledi. Yetkilileri yine de bölgede şu an için uzun süreli bir çözüm sürecinden bahsetmek için erken olduğunu dile getiriyor. Gerekçe olarak, İsrail’de iki yılda yapılan dört seçimde tam olarak sağlıklı bir hükümet kurulamamış olması ve Filistin tarafının da Hamas ve batının da desteklediği Mahmud Abbas yönetimi arasında bölünmüş olmasının etkili olduğu gösteriliyor.

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ABD Başkanı Joe Biden da son olarak İsrail-Filistin sorununun çözümünün iki devletli oluşumdan geçtiğini söylemiş, Gazze’ye yönelik olarak yeniden yapılanma için ciddi bir yardım sözü de vermişti.

DÜNYA ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail ve Filistin için tek çözüm yolu iki devletli çözümdür