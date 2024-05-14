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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Kiev'de: Sarsılmaz desteğimizi göstermek için buradayım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.

10:06 - 14/05/2024 Salı
DHA
Foto: DHA.
Foto: DHA.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya resmi ziyaret düzenledi. Blinken, Rusya'ya karşı ülkesinin desteğini göstermek üzere başkent Kiev'e gittiğini söyledi. Amerikalı Bakan, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya desteğini yineledi.


"Sarsılmaz desteğimizi göstermek için Kiev'e döndüm"


Paylaşımında Blinken, "Rus saldırganlığına karşı özgürlüğünü savunan Ukrayna'ya sarsılmaz desteğimizi göstermek için bugün Kiev'e döndüm." ifadesini kullandı.


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, paylaşımı alıntılayarak, Blinken'ın, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ve Ukraynalı üst düzey liderlerle bir araya geleceğini aktardı.


Rus ordusunun saldırıları yoğunlaştı


Rusya, son günlerde Ukrayna'nın kuzey sınırında, Harkiv'de saldırılarını yoğunlaştırarak bu bölgeyi yeniden sıcak cephe hattına dahil etmişti.


Rus ordusu, son birkaç gün içinde Harkiv bölgesindeki 10'dan fazla yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirmişti. Ukrayna, artan Rus saldırılarına karşı Batı'dan askeri desteğin artmasını istiyor.

#Antony Blinken
#Kiev
#Ukrayna
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