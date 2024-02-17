ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Neredeyse her Arap ülkesi İsrail'le ilişkileri normalleştirmek istiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistinlileri daha etkin bir şekilde temsil edebilmesi için Filistin Yönetimi'nin yeniden canlandırılması yönünde Arap ülkelerinin öncülüğünde samimi çabalar olduğunu söyledi.

Blinken, yıllık Münih Güvenlik Konferansı'ndaki bir panelde yaptığı konuşmada "Neredeyse her Arap ülkesi şu anda ilişkileri normalleştirmek için İsrail'i bölgeye entegre etmek istiyor... İsrail'in kendini daha güvende hissedebilmesi için güvenlik taahhütleri ve güvenceleri sağlamak istiyor" dedi.