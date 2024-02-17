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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Neredeyse her Arap ülkesi İsrail'le ilişkileri normalleştirmek istiyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Arap komşularıyla ilişkilerini normalleştirmesi için önümüzdeki aylarda "olağanüstü bir fırsat" olduğunu söyledi ve aynı zamanda bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini vurguladı.

21:39 - 17/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Gazze Kasabı Netanyahu
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Gazze Kasabı Netanyahu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filistinlileri daha etkin bir şekilde temsil edebilmesi için Filistin Yönetimi'nin yeniden canlandırılması yönünde Arap ülkelerinin öncülüğünde samimi çabalar olduğunu söyledi.


Blinken, yıllık Münih Güvenlik Konferansı'ndaki bir panelde yaptığı konuşmada "Neredeyse her Arap ülkesi şu anda ilişkileri normalleştirmek için İsrail'i bölgeye entegre etmek istiyor... İsrail'in kendini daha güvende hissedebilmesi için güvenlik taahhütleri ve güvenceleri sağlamak istiyor" dedi.


#ABD
#Filistin
#Blinken
#İsrail
#Arap ülkeleri
12 dakika önce
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