Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken Rus oligarkların tüm mal varlıkları ele geçirilecek
AMERİKA

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rus oligarkların tüm mal varlıkları ele geçirilecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'askerlerini evlerine gönder' çağrısında bulundu. Putin'in dünyadan izole edildiğini söyleyen Blinken, ABD'nin, Rus oligarkların yatları, özel jetleri ve diğer tüm mal varlıklarını donduracağını ve ele geçireceğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rus oligarkların tüm mal varlıkları ele geçirilecek
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğini ispat etmek istiyorsa Rus askerlerini evlerine göndermeli” dedi.

"DİPLOMASİ KAPISINI AÇIK TUTACAĞIZ"

Putin'in dünyadan izole edildiğini söyleyen Blinken, "ABD diplomatik efor sarf etmeye devam edecektir. Diplomasi kapısını açık tutacağız" ifadelerini kullandı.

"OLİGARKLARIN MAL VARLIKLARI ELE GEÇİRİLECEK"

"Nükleer silahlar tehlikeli, kışkırtıcı ve yanlıştır. Ancak ABD şu anda alarm seviyesini yükseltmek için bir neden görmüyor" diyen Blinken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD Rus oligarkların yatları, özel jetleri ve diğer tüm mal varlıklarını donduracak ve ele geçirecek."

SAVUNMA EKİPMANLARI ULAŞTIRILACAK

Blinken, Ukrayna'ya aralarında tanksavar ve uçaksavar silahların da bulunduğu savunma ekipmanlarını ulaştıracaklarını bildirdi.

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