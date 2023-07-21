ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'nin tahıl anlaşmasında 'tekrar liderlik rolünü üstlenmesini' istedi

Blinken, "Bu nedenle Türkiye'nin, daha önce yaptığı gibi dünyanın dört bir yanındaki insanların ihtiyaç duyduğu gıdayı makul fiyatlarla alabilmelerini sağlamak için tekrar bu işi rayına oturtmada liderlik rolünü üstlenmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.