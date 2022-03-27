ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ukrayna halkının yanındayız

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ayrıca, “Defalarca söylediğimiz gibi Rusya’da ya da başka bir ülkede bir rejim değişikliği stratejimiz yok. Bu durum her durumda olduğu gibi Rus halkına kalmış. Ancak elimizde Ukrayna’yı güçlü bir şekilde desteklemek için bir stratejimiz var. Rusya’ya eşi benzeri görülmemiş bir baskı uygulama stratejisine sahibiz. Aynı zamanda yapabileceğimiz tüm insani desteği sağladığımızdan emin olmak için ve NATO’yu güçlendirmek için bir stratejimiz var” ifadelerini kullandı.

'Ukrayna halkının yanındayız'

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ise, İsrail’in Ukrayna’da bir sahra hastanesi kurduğunu ve savaşın sona ermesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Başbakan Bennett, “İsrail, Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna halkının yanındadır ve acıların azaltılması, dökülen kanın sona erdirilmesine yardımcı olmak için çabalarını sürdürecektir. Ukrayna’nın batı yakasındaki en gelişmiş sahra hastanesini kurmak için en iyi sağlık ekiplerimizi gönderdik. Sağlık ekiplerimiz şu ana kadar 500’den fazla hastayı tedavi ettiklerini belirtti. Şu anda doktor ve hemşirelerimiz Ukrayna’daki yaralıların hayatlarını kurtarmak için kendilerini riske atıyorlar. ABD ve Avrupalı ortaklarımızla birlikte bu savaşı sona erdirmek için koordineli olarak çalışıyoruz” dedi.