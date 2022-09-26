ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya'ya nükleer silah uyarısı

ABD'nin CBS televizyonunda yayımlanan "60 Minutes" programına röportaj veren Blinken, Washington yönetiminin Moskova'ya özel bir mesaj gönderdiğine dair iddiaları doğruladı.

"YIKICI SONUÇLARI OLUR"

Blinken, "Nükleer silahlar hakkında boşboğazlık etmeyi bırakması için hem alenen hem de özel olarak Ruslara karşı gayet net olduk." ifadelerini kullandı.

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Nükleer silah kullanımına atıfta bulunan Blinken, "Bunun yıkıcı sonuçları olabileceğini Moskova'nın bizden duyması ve bilmesi oldukça önemli. Biz de bunu gayet açık olarak ortaya koyduk." dedi.

Blinken, herhangi bir nükleer silahın kullanımının, bunları kullanan ülke de dahil birçok kişi için feci sonuçları olabileceğinin altını çizdi.

FOTOĞRAF 13 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin verdiği Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sisteminin (NASAMS) kendilerine ulaştığını söyledi. Zelenski, CBS News'de Margaret Brennan'ın konuğu olarak Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeleri aktardı. Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Kongresine teşekkür eden Zelenski, \"NASAMS'ı teslim aldık. Bunlar hava savunma sistemleri\" dedi. Zelenski, bu sistemlerin okullar, hastaneler gibi altyapıları Rus saldırılarından korumak için yeterli olmadığına işaret ederek, Ukraynalıları evlerine döndürmek için gerekli güvenliği ve mali desteği sağlamak zorunda olduklarını vurguladı. ABD'den tank talebinde de bulunan Zelenski, \"ABD, liderliğini gösterip bize tankları verirse, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri bu adımı takip edecektir. ABD'den tank alırsak, Avrupalı müttefiklerin de bize Ukrayna şehirlerini tanklarla işgalden kurtarmakta yardımcı olacağını düşünüyorum\" diye konuştu. Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerinde yapacağı referanduma da işaret ederek, \"Bu referandumlar, Putin'in bu savaşı bitirmeyeceğine yönelik tehlikeli bir mesajdır.\" değerlendirmesinde bulundu. Brennan'ın \"Putin iktidarda kaldığı müddetçe Avrupa'da barış olacağına inanıyor musunuz?\" sorusuna ise Zelenski, \"Hayır, bunun tek bir cevabı var o da hayır.\" yanıtını verdi. Putin'i kızdıracak teslimat: NASAMS füze sistemleri Ukrayna'ya ulaştı Ukrayna lideri Zelenski, ABD'nin 820 milyon dolarlık yeni yardım paketinde yer alan hava savunma sistemi NASAMS'ı teslim aldıklarını açıkladı. ABD'den tank talebinde de bulunan Zelenski, "ABD, liderliğini gösterip bize tankları verirse, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri bu adımı takip edecektir" dedi. BiP'te paylaş

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