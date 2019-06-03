Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Çinle eşit ticaret alanı istiyoruz
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AMERİKA

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Çin'le eşit ticaret alanı istiyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkinin uzun süredir adil olmadığını belirterek, "Çin'in çok adaletsiz kuralları var. Eşit ticaret alanı istiyoruz." dedi.

Haber Merkezi AA
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

Küresel Girişimcilik Zirvesi için Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Pompeo, zirvenin resmi açılışı öncesi Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basında çıkan haberlere göre, Pompeo, ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin uzun zamandır adil bir zeminde ilerlemediğine vurgu yaparak, "Başkan Trump, bunu çözmeye kararlı. Çin'in çok adaletsiz kuralları var. Eşit oyun alanı istiyoruz." diye konuştu.

Pompeo, "Hollandalı bir şirketin, Çin'de yatırım yapmak istediğinde bilgilerini Çin Komünist Partisi'ne sunması açık ticaret değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu noktada tavırlarının net olduğunu kaydeden Pompeo, "Müttefiklerimiz, partnerlerimiz ve dostlarımızdan isteğimiz ortak güvenlik çıkarlarımızı tehlikeye atacak bir şey yapmamasıdır." dedi.

  • Pompeo, iki gün sürecek zirvenin de fırsatlar yaratmasını umduğunu belirterek, hükümetlerin, eşit şartlarda ticaret için piyasaların açık olması konusunda atacakları adımların önemine işaret etti.

Trump'ın ziyareti hakaretle başladı
DÜNYA
Trump'ın ziyareti hakaretle başladı
AK Partiden YSKya itiraz

AK Parti'den YSK'ya itiraz

​23 Haziran'da aynı isimlerin görev alabileceği açıklanmıştı.
Bayramda çifte indirim

Bayramda çifte indirim

​Yarından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.
Sudandadarbecilerden katliam!

Sudan'da
darbecilerden katliam!

Darbeciler, göstericilere ateş açtı: 13 ölü, 116 yaralı
Fatih'in ortasında<br>silah sesleri

Fatih'in ortasında
silah sesleri

Döviz bürosu sahibine silahlı saldırı.
Yatı çaldılar dümeni<br>Yunanistan'a kırdılar

Yatı çaldılar dümeni
Yunanistan'a kırdılar

Sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandılar.
Türkiye'yi<br>birlikte büyütelim

Türkiye'yi
birlikte büyütelim

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajı yayınladı.
MHP Eşme'ye<br>kilit vurdu

MHP Eşme'ye
kilit vurdu

MHP'den kurşunlamayla ilgili yeni açıklama.

Hakaretle başladı

Hakaretle başladı

​Trump, İngiltere'ye ziyaret gerçekleştirdi.

İstanbul'a<br>akın edecekler

İstanbul'a
akın edecekler

Havalimanlarında uçak rekoru kırılması bekleniyor.
Belhanda'nın <br>alternatifi hazır

Belhanda'nın
alternatifi hazır

Transfer gerçekleşirse Terim'in jokeri olacak.
Boşanmaya<br>'uyum' engeli

Boşanmaya
'uyum' engeli

Boşanma davasında Yargıtay'dan emsal karar.
Tarihi rekor kırıldı

Tarihi rekor kırıldı

Yüzde 11,46'lık artışla 16.8 milyar dolara yükseldi.
Kaza değil cinayet

Kaza değil cinayet

​Fren yerine gaza bastı, iki yaşlı kadını öldürdü.
Hedefi tutturacağız

Hedefi tutturacağız

​Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması.
5 terörist öldürüldü

5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da operasyonun detaylarını Bakanlık açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.