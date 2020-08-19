Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Malideki ayaklanmayı güçlü biçimde kınıyoruz
AMERİKA

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Mali'deki ayaklanmayı güçlü biçimde kınıyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "ABD, Mali'deki ayaklanmayı güçlü biçimde kınıyor." açıklamasında bulundu. Alıkonulan hükümet yetkilileri ve ailelerinin özgürlükleri ve güvenliklerinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Pompeo “ABD, tüm siyasi ve askeri aktörleri anayasal hükümetin yeniden sağlanmasına yönelik çalışmaya davet ediyor.” ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Mike Pompeo
Mike Pompeo

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Mali'de dün Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın zorla istifa ettirildiği darbeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

  • "ABD, herhangi bir yönetimin zorla ele geçirilmesini kınadığı gibi Mali'de 18 Ağustos'taki ayaklanmayı güçlü biçimde kınıyor." ifadesini kullanan Pompeo, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Afrika Birliği ve diğer uluslararası ortakların bu tür eylemlere karşı yaptığı kınamalara katıldıklarını bildirdi.

Mali'de askeri hareketlilik devam ediyor: Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu
OYNAT 00:00
Mali'de askeri hareketlilik devam ediyor: Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonuldu
Mali'nin başkenti Bamako çevresinde sabah saatlerinden bu yana yaşanan askeri hareketliliğin ardından Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın alıkonulduğu öğrenildi. Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Keita, yerel saatle 16.30 civarında askerler tarafından Bamako'daki konutundan alındı. Keita'nın nereye götürüldüğü bilinmiyor.

Alıkonulan hükümet yetkilileri ve ailelerinin özgürlükleri ve güvenliklerinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Pompeo “ABD, tüm siyasi ve askeri aktörleri anayasal hükümetin yeniden sağlanmasına yönelik çalışmaya davet ediyor.” ifadesini kullandı.

Pompeo, Mali‘deki tüm paydaşları da “barışçıl bir diyalog sürecinde yer almaya” çağırdı.

Mali'deki darbe

Mali'de Kati'deki bir askeri üste dün sabah saatlerinde hareketlilik yaşanmış ve üsten çıkan askeri araçlar, başkent Bamako'ya ilerlemişti.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'yı alıkoyan askerler, hükümetin istifasını talep etmişti.

Darbeci askerler, Keita'nın yanı sıra Meclis Başkanı Moussa Timbine, Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'yi alıkoymuştu.

Keita, devlet televizyonunda yaptığı kısa konuşmasında istifa ettiğini duyurmuş, meclis ve hükümeti de feshettiğini açıklamıştı.

Mali Devlet Başkanı Keita istifa etti: İktidarda kalmak adına kan dökülmesini istemiyorum
DÜNYA
Mali Devlet Başkanı Keita istifa etti: İktidarda kalmak adına kan dökülmesini istemiyorum

Mali'deki darbenin perde arkasında Fransa ve Türkiye tartışması
DÜNYA
Mali'deki darbenin perde arkasında Fransa ve Türkiye tartışması
Abone Ol Google News
İlk adımı Google attı

İlk adımı Google attı

​Türkiye'de ofis açacağını duyurdu.
İtiraz reddedildi

İtiraz reddedildi

​Karar usule ve yasaya uygun bulundu.
En havalı karşılaşma

En havalı karşılaşma

​Polisin SİHA'sı ile jandarmanın SİHA'sı havada denk geldi.

Beşiktaş maçına<br>provokatif forma

Beşiktaş maçına
provokatif forma

​Yunan takımından olay karar: UEFA ne diyecek?
Kademe'li dezenfekte

Kademe'li dezenfekte

​Türkiye'den 42 ülkeye dezenfekte aracı ihraç ediliyor.

Ordu Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi

Ordu Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi

​Başkan Güler Kırıkkale'de kaldırıldığı hastanede tedavi altında...

Muharrem İnce-Yaşar Okuyan kavgası büyüyor.

​​Demba Ba, tüm dünyanın Çin'in uyguladığı baskıya ses çıkarması için çağrıda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.