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Dünya ABD Dışişleri Bakanı Pompeo S-400 yaptırımları Türkiyenin askeri kabiliyetini zayıflatmayı amaçlamıyor
AMERİKA

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: S-400 yaptırımları Türkiye’nin askeri kabiliyetini zayıflatmayı amaçlamıyor

S-400 alımı nedeniyle Türkiye’nin Savunma Sanayii Başkanlığı’na yaptırım uygulanmasına ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, “Yaptırımlar, Türkiye’nin askeri kabiliyetleri ya da muharebeye hazırlık düzeyine zarar verme niyeti taşımıyor” dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD, S-400 alımı nedeniyle Türkiye’nin Savunma Sanayii Başkanlığı’na ve yöneticilerine yaptırım uygulama kararı almıştı. Konu hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Cale Brown, görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Pompeo görüşmede, “Yaptırımlar Türkiye ya da diğer herhangi bir ABD müttefiki veya ortağının askeri kabiliyetleri ya da muharebeye hazırlık düzeyine zarar verme niyeti taşımıyor. Rusya’nın önemli oranda gelir, erişim ve etki gücü elde etmesini önlemek istiyoruz” dedi.

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