ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: S-400 yaptırımları Türkiye’nin askeri kabiliyetini zayıflatmayı amaçlamıyor

ABD, S-400 alımı nedeniyle Türkiye’nin Savunma Sanayii Başkanlığı’na ve yöneticilerine yaptırım uygulama kararı almıştı. Konu hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DÜNYA ABD'li yetkili: Türkiye'ye yaptırımlar 'geniş bağlara' zarar vermeyi önlemek üzere tasarlandı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Cale Brown, görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre Pompeo görüşmede, “Yaptırımlar Türkiye ya da diğer herhangi bir ABD müttefiki veya ortağının askeri kabiliyetleri ya da muharebeye hazırlık düzeyine zarar verme niyeti taşımıyor. Rusya’nın önemli oranda gelir, erişim ve etki gücü elde etmesini önlemek istiyoruz” dedi.