Dünya ABD Dışişleri Bakanı Pompeonun tüm seyahatleri iptal edildi
AMERİKA

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun tüm seyahatleri iptal edildi

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, seçilmiş Başkan Joe Biden’ın geçiş süreci nedeni ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Avrupa seyahati de dahil olmak üzere bu haftaki tüm seyahatlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Haber Merkezi İHA
Mike Pompeo
Mike Pompeo

ABD’de seçilmiş Başkan Joe Biden’ın görevi devralmasına sayılı günler kalırken, ABD Dışişleri Bakanlığından geçiş dönemi süreci ile ilgili açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Biden’ın geçiş süreci nedeni ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Avrupa seyahati de dahil olmak üzere bu haftaki tüm seyahatlerinin iptal edildiği duyuruldu.

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"Planlanan tüm seyahatleri iptal ediyoruz"

Açıklamada, “Önümüzdeki 8 gün içinde tamamlanacak sorunsuz ve düzenli bir geçiş sürecinin tamamlanması konusunda tamamen kararlıyız. Hem Bakanlık hem de gelecek Başkanı’nın ekibi bu amaçla birkaç haftadır tam anlamıyla meşgul. Sergilenen işbirliği ve profesyonellik seviyesinden memnunuz. Gelen yönetimden, gelecek olan yeni görevlilerin Senato onay süreci tamamlanıncaya kadar sorumluluk pozisyonlarında kalacak olan görevlilerin kariyerlerini belirleyen bir plan bekliyoruz. Sonuç olarak, Bakan’ın Avrupa gezisi de dahil olmak üzere bu hafta planlanan tüm seyahatleri iptal ediyoruz” denildi.
Öte yandan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pompeo’nun 13-14 Ocak’ta Belçika’nın başkenti Brüksel’i ziyaret edeceği duyurulmuştu. Pompeo’nun Brüksel’de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Wilmes’le görüşeceği belirtilmişti.

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