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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı'ndan inanç özgürlüğü vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Müslüman nüfusunun dünya genelinde maruz kaldığı dini inanç temelli ayrımcılık ve nefrete vurgu yaparak, ''Her birey kişisel ya da toplum olarak, açık ya da gizli olarak inançlarını ifade etme, uygulama ve öğretme özgürlüğüne sahiptir'' ifadelerini kullandı. Blinken, ''Müslümanlar, dünya genelinde kutsal ramazan ayına hazırlanırken, oruç ve diğer toplulukların düşünüldüğü böyle bir zamanda ABD ve diğer ülkelerde nefretle savaşmaya çalışalım'' şeklinde konuştu.

10:40 . 16/03/2023 Perşembe
AA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken inanç özgürlüğü vurgusu yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken inanç özgürlüğü vurgusu yaptı

Blinken, 15 Mart İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, herkesin, her yerde, düşünce, vicdan, din ve inanç, hatta inanmama ve inancını değiştirme özgürlüğü bulunduğunu kaydetti.

Müslümanların dünya genelinde sıklıkla dini inanç temelli ayrımcılık ve nefrete maruz kaldığına dikkati çeken Blinken, "Her birey kişisel ya da toplum olarak, açık ya da gizli olarak inançlarını ifade etme, uygulama ve öğretme özgürlüğüne de sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.


ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Dışişleri Bakanı Blinken, şöyle devam etti:

"Bugün, dünya genelinde Müslüman olarak kendini tanımladığı ya da ibadet ettiği gerekçesiyle tutuklanan, hapse atılan hatta öldürülen kişilere dikkatinizi çekiyoruz. ABD, kişilerin vicdanları doğrultusunda yaşamalarının savunuculuğunu yapmaya devam edecek. Müslümanlar, dünya genelinde kutsal ramazan ayına hazırlanırken, oruç ve diğer toplulukların düşünüldüğü böyle bir zamanda ABD ve diğer ülkelerde nefretle savaşmaya çalışalım."

Birleşmiş Milletler, 2022'de 15 Mart'ı İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü ilan etmişti.



#Antony Blinken
#İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü
#inanç özgürlüğü
#vurgulama
#ABD
#Dışişleri Bakanı
5 dakika önce
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ABD Dışişleri Bakanı'ndan inanç özgürlüğü vurgusu
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