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Dünya ABD Dışişlerinden YSKnın kararına skandal açıklama
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AMERİKA

ABD'den YSK'nın İstanbul kararına ilişkin ilk açıklama: Not ediyoruz

ABD Dışişleri'nden YSK'nın kararına skandal açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, YSK’nın İstanbul seçimlerini yenileme kararına ilişkin skandal bir yazılı açıklama yaparak "Bu olağandışı durumu not ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Dışişleri Bakanlığı
ABD Dışişleri Bakanlığı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'daki yerel seçimleri yenileme talebine ilişkin, ABD'den skandal bir yazılı açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Not ediyoruz" denilerek ucu açık bir mesaj gönderildi.

"NOT EDİYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Özgür ve adil seçimler ile meşru seçim sonuçlarının kabulü bütün demokrasiler için elzemdir." ifadeleri yer aldı.

  • YSK'nın İstanbul seçimlerini tekrarlama kararı verdiği belirtilen açıklamada, "Türkiye'nin diğer dostları gibi biz de İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili bu olağandışı durumu not ediyoruz" denildi.

Açıklamda, "Türkiye’nin uzun ve gururlu bir demokrasi geleneği var" ifadeleri kullanılarak, "Türk yetkililere bu seçim sürecini yasalara uygun ve AGİT taahhütleri, NATO müttefiki statüsü ve Avrupa Birliği’ne üye olma isteğine uyumlu şekilde sürdürme çağrısı yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ABD Dışişleri'nden yapılan açıklama
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