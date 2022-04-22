Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABD donanması şokta Aynı gemide 3 asker bir hafta içinde intihar eti
AMERİKA

ABD donanması şokta: Aynı gemide 3 asker bir hafta içinde intihar eti

ABD donanması, USS George Washington uçak gemisinde görevli üç denizcinin bir hafta içinde intihar ettiğini duyurdu. Donanma, Deniz Suçları Soruşturma Departmanı ve yerel yetkililerin bu ölümleri araştırdığını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
ABD donanması şokta: Aynı gemide 3 asker bir hafta içinde intihar eti
USS George Washington uçak gemisi

ABD donanması USS George Washington uçak gemisinde son 12 ayda yaşanan mürettebat ölümlerin şokunu yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde bir hafta içinde 3 denizcinin intiharıyla sarsılan gemide daha önce de 4 denizcinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ölümlerin nedeni henüz belirlenmezken, psikolojik çalışmalar yürütmesi için USS George Washington uçak gemisine bir ekip gönderildi. Ekipler, can kaybı gibi travmatik bir olayın ardından kısa süreli ruh sağlığı desteği sağlamayı amaçlıyor. Donanma ayrıca ölüm olaylarını ve gemideki emir-komuta zincirinin intiharlarla ilişkisi olup olmadığının incelenmesi için soruşturma başlattı.

ÖLÜMLER ARAŞTIRILIYOR

ABD Filo Kuvvetleri Komutanlığı sözcüsü Yüzbaşı Sarah Self-Kyler CNN'e verdiği demeçte, gemide bu ay üçü de dahil olmak üzere en son dört ölümün intiharlar kaynaklı olduğunu söyledi. Yapılan açıklamada 9 ve 10 Nisan tarihlerindeki intiharların üs dışında gerçekleştiği, 15 Nisan’daki intihar olayının George Washington uçak gemisinde yaşandığı belirtildi.

Müfettişler geçen aralıkta ölen denizcinin intihar sonucu hayatını kaybettiğini açıkladılar. Soruşturmada ayrıca, üç denizcinin intiharı ile önceki ölümler arasındaki bir bağlantı olup olmadığına bakılacak.

Dünyanın en büyük savaş gemilerinden biri olan George Washington, 2017 yılından beri Virginia’daki Newsport News tersanesinde demirli halde bulunuyor. Tersanede gemiye nükleer yakıt ikmali, bakım ve yenileme çalışmaları yapılıyor.

ABD ORDUSUNDA İNTİHAR ORANI GİDEREK ARTIYOR

  • Öte yandan George Washington gemisindeki 3 intihar olayıyla birlikte ABD donanmasında son bir yılda 18 intihar vakasının yaşandığı açıklandı. Asker intihar oranlarının çok yüksek olduğunu belirten ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin geçen ay ‘İntiharı Önleme ve Müdahale Bağımsız İnceleme Komitesi'ni kurmuştu.
  • Son 5 yılda orduda intihar oranlarının arttığını açıklayan ABD Savunma Bakanlığı 2020'de 580 askerin intihar ettiğini duyurdu.

ABD askeri intihar ediyor
DÜNYA
ABD askeri intihar ediyor

ABD ordusunda intiharlar artıyor: Geçen yıl 580 asker intihar etti
DÜNYA
ABD ordusunda intiharlar artıyor: Geçen yıl 580 asker intihar etti
Eseri bir yıl boyunca sergilenecek

Eseri bir yıl boyunca sergilenecek

​ABD'de MEB burslusu Türk öğrenciye mükemmellik ödülü verildi.
FEDden faiz artırım sinyali

FED'den faiz artırım sinyali

Powell: Mayıs'ta 50 baz puanlık artış masada olacak.
Siz hiçsiniz dedim

Siz hiçsiniz dedim

İsrail polisine meydan okuyan Arif Tütüncü Yeni Şafak'a konuştu: Mekanın sahibibenim.
Çanakkale Köprüsü'yle rota değişti

Çanakkale Köprüsü'yle rota değişti

​Otobüsler köprü güzargahını sevdi.

6’lı masada pazar gerilimi

6’lı masada pazar gerilimi

​DP liderinin, Davutoğlu ve Babacan'ı dışlayan sözlerinin yol açtığı kriz aşılmadı.

Sinek bile uçmasın

Sinek bile uçmasın

​Putin'den Azovstal'a kuşatma emri.

Fransa’nın tek derdi başörtüsü!

Fransa’nın tek derdi başörtüsü!

​Le Pen: İslamcılıkla mücadele edip başörtüsünü yasaklayacağım.

Afgan'ı atıyor Ukraynalı alıyorlar

Afgan'ı atıyor Ukraynalı alıyorlar

​Almanya'dan utanç verici uygulama.
Koşulsuz müzakere çağrısı

Koşulsuz müzakere çağrısı

​"Sivilleri, çocukları, hayatta olanları, yaralıları, herkesi kurtarmak için.”
İki yıl sonra camide itikâf

İki yıl sonra camide itikâf

​Ramazanın son 10 gününe girilmesiyle itikâf başladı.
Gönülleri fetheden ezan

Gönülleri fetheden ezan

​Suudi Arabistan'daki yarışmada ezan şampiyonları Türkiye'den.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.