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Dünya

ABD donanmasında casus çatlağı: Çin'e askeri istihbarat sağlayan askere hapis cezası

ABD'de bir donanma mensubu, Çin'e askeri istihbarat sağlamaktan 27 ay hapse çarptırıldı. 26 yaşındaki askerin cezasının bitiminde serbest bırakıldıktan sonra da iki yıl denetim altında tutulacağı kaydedildi.

00:52 - 9/01/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 00:59 - 9/01/2024 الثلاثاء
AA
ABD donanmasında Çin'e istihbarat sağlayan bir asker hapis cezasına çarptırıldı.
ABD donanmasında Çin'e istihbarat sağlayan bir asker hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de, donanma mensubu bir asker, Çin'e "hassas askeri istihbarat sağladıkları" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede 27 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Wenheng “Thomas” Zhao'nun rüşvet karşılığında Çin istihbaratına hassas bilgiler vermekten mahkum olduğu bildirildi.

Zhao'nun, 27 ay hapis cezasına çarptırıldığı, cezasının bitiminde serbest bırakıldıktan sonra da iki yıl denetim altında tutulacağı kaydedildi.

ABD'nin operasyonel planlarını Çin'e iletmiş

Eyaletin Port Hueneme'de bulunan ABD donanmasında görevli Zhao, donanmaya ait hassas askeri bilgileri Ağustos 2021'den Mayıs 2023'e kadar Çin'den bir istihbarat görevlisine iletmesi karşılığında rüşvet almakla suçlanmıştı.

Zhao'nun yetkililere gönderdiği bilgilerin arasında Hint-Pasifik'teki ABD askeri tatbikatının operasyonel planlarının da yer aldığı öne sürülmüştü.



#Casus
#ABD Donanması
#Çin istihbarat
#Wenheng “Thomas” Zhao
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