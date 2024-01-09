ABD donanmasında casus çatlağı: Çin'e askeri istihbarat sağlayan askere hapis cezası

ABD Donanmasında görevli iki asker, Çin adına casusluk yapma suçlamasıyla tutuklandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada iki askerin hassas ulusal güvenlik bilgilerini Çin ile paylaştıkları gerekçesiyle tutuklandıkları belirtilerek, "Hassas askeri bilgiler Çin Halk Cumhuriyeti’nin eline geçti" ifadeleri kullanıldı.