Dünya ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 1,5 daraldı
AMERİKA

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 1,5 daraldı

ABD ekonomisinin ilk çeyreğe ilişkin daralma verisi yüzde 1.4'ten yüzde 1.5'e revize edildi. ABD ekonomisi yılın ilk üç ayında tüketici ve şirketlerin harcamalarını artırmasına rağmen tahminlerden fazla daraldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 1,5 daraldı
Arşiv.

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ilk çeyreğe ilişkin büyüme verisi yıllıklandırılmış bazda yüzde 1.4 daralmadan yüzde 1.5 daralmaya revize edildi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini ekonomik daralmanın yüzde 1.3 olması yönündeydi. Kişisel tüketim harcamaları yüzde 2.7'den yüzde 3.1'e revize edildi. Beklenti yüzde 2.8'di.

Ekonomi böylece pandeminin başladığı 2020 yılının 2. çeyreğinden beri ilk kez daraldı.

Dış ticaret açığının genişlemesi ve ithalatın artması ekonomik daralmada etkili oldu.

ABD Japonya dahil 13 ülkeyle "Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi"ni başlattı
DÜNYA
ABD Japonya dahil 13 ülkeyle "Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi"ni başlattı

ABD'de benzin fiyatı tarihi rekor kırdı
EKONOMİ
ABD'de benzin fiyatı tarihi rekor kırdı
Türk TOMAlara kıtalararası görev

Türk TOMA'lara kıtalararası görev

Ejder ve Yörük'ü seçtiler: Dünyanın gözü onların üzerinde.
Doğayla iç içe seyahat

Doğayla iç içe seyahat

Gezi tutkunlarına eşsiz manzarayla yolculuk fırsatı sunuyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağdan Kılıçdaroğluna tepki: 2010dan bu yana FETÖ sözcülüğü yapıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: 2010'dan bu yana FETÖ sözcülüğü yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bürokratları tehdit eden Kılıçdaroğlu'na tepki.

İstanbulensis Şiir Festivali başladı

İstanbulensis Şiir Festivali başladı

Onlarca şairin katılacağı şiir festivali 28 Mayıs'a kadar devam edecek.

​Erdoğan Macron ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği meselesini görüştü

​Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit bıraktı.

​​Çavuşoğlu'ndan Suriye'ye harekat mesajı: Gereğini yapmamız lazım.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.