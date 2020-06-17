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Dünya ABD Esed ve eşi de dahil 39 Suriyeli üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldı
AMERİKA

ABD Esed ve eşi de dahil 39 Suriyeli üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yayımlanan yazılı açıklamada, Beşşar Esed ve eşi dahil olmak üzere 39 üst düzey yetkiliye, ‘Sezar Yasası’ kapsamında yaptırım uygulanacağı belirtildi. Açıklamada, “Esed’ın gereksiz, acımasız savaşının sona erme zamanı” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi DHA
Beşşar Esed.
Beşşar Esed.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esed ve eşi dahil olmak üzere 39 üst düzey yetkiliye, Sezar Yasası kapsamında ‘felç edici yaptırımlar’ uygulanacağını duyurdu.

  • Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Esed’ın gereksiz ve acımasız savaşının sona erme zamanı geldi. Bugün Esed rejimini destekleyenler için basit bir seçenek var: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı (UNSCR) 2254 ile uyumlu olarak Suriye çatışmasına kalıcı bir siyasi çözüm yolunda kesin adımlar atmak ya da yeni felce uğratan yaptırımlarla karşılaşmak” denildi.

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‘SURİYE HALKINA KARŞI KANLI BİR SAVAŞ YÜRÜTTÜ’

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Esed rejimi dokuz yıldan fazla bir süredir Suriye halkına karşı kanlı bir savaş yürüttü. Bazıları öldürme, işkence, zorla kaybetmeler ve kimyasal silahların kullanımı dahil olmak üzere insanlığa karşı ve savaş suçları gibi sayısız suç işledi. Çatışma başladığından bu yana yarım milyondan fazla Suriyeli öldü ve on bir milyon insan yerinden edildi. Beşşar Esed ve rejimi, gereksiz savaşlarını finanse etmek, evleri, okulları, dükkanları ve kamu pazarlarını yok etmek için her ay on milyonlarca dolar harcıyor. Yıkıcı savaş, insani krizi şiddetlendirdi ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engelledi ve Suriye halkına sefalet getirdi.”

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SEZAR YASASI NEDİR?

ABD'de yürürlüğe giren Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası, temel olarak Beşşar Esed rejimini siyasi sürecin içine çekmeyi hedeflerken, Suriyeli muhaliflere hem rejimin ihlallerini dünyaya anlatabilmek için fırsat sunuyor. Bahsi geçen yasa, 18 Aralık’ta ABD Senatosu’nda kabul edildi. Sezar Yasası, Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi Rusya ile İran'ın faaliyetlerine yardım sağlayan kişi ve kuruluşlara ilave yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.

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