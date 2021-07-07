Trump vazgeçmiyor: Sosyal medya devlerine 'sansür' davası

ABD'de geçtiğimiz yılın kasım ayında gerçekleşen seçimlerde Demokratların adayı Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geride bırakarak ipi göğüslemişti.

Oyların sayımı sırasında hile yapıldığını öne süren dönemin ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesapları üzerinden sık sık paylaşımlarda bulunmuştu.

Başta Twitter ve Facebook olmak üzere birçok sosyal medya plaftormu, kamuoyunu kin ve nefrete sürüklediği iddiasıyla Trump'ın hesaplarını askıya almıştı.

Ocak ayında koltuğunu tartışmaların odağında Biden'a bırakan Trump, bir kez daha harekete geçti.

Trump dava açıyor

Trump, Twitter, Google ve Facebook'u kendisine yapılan sansür nedeniyle dava edeceğini açıkladı.

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