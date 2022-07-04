Dünya ABD, Filistinli gazeteci Ebu Akilenin muhtemelen İsrail tarafından vurulduğu sonucuna vardı
AMERİKA

ABD, Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin 'muhtemelen' İsrail tarafından vurulduğu sonucuna vardı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Al Jazeera televizyonunun Filistinli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ölümüne neden olan kurşuna yönelik başlattığı adli incelemede kurşunun kaynağının tespit edilemediğini açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Ned Price, yaptığı açıklamada Ebu Akile'nin muhtemelen İsrail güçlerince vurulduğu sonucuna varıldığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
ABD, Filistinli gazeteci Ebu Akilenin muhtemelen İsrail tarafından vurulduğu sonucuna vardı
Şirin Ebu Akile

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "ABD Güvenlik Koordinatörü tarafından denetlenen bir sürecin parçası olarak yapılan son derece ayrıntılı bir adli analizde bağımsız, üçüncü taraf denetçiler, Filistinli-Amerikalı gazeteci Şirin Ebu Akile'yi öldüren kurşunun kaynağına ilişkin kesin bir sonuca varamadılar. Merminin ağır hasarlı olması nedeniyle balistik incelemede net bir sonuca varılamadı." ifadelerini kullandı.

Adli ve balistik analizlere ek olarak son birkaç hafta içinde hem İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) hem de Filistin yönetiminin, ABD Güvenlik Koordinatörüne soruşturma için tam erişim izni verdiğini aktaran Price, şunları kaydetti:

  • "Her iki soruşturmayı da inceleyen Güvenlik Koordinatörü, Şirin Ebu Akile'nin ölümüne muhtemelen İsrail Savunma Kuvvetleri mevzilerinden gelen mermilerin neden olduğu sonucuna vardı."

"KASITLI OLDUĞUNA DAİR NEDEN BULUNAMADI"

Adli incelemede bunun kasıtlı olduğuna dair bir neden bulunamadığını kaydeden Price, olayı, "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Cenin'de yürüttüğü bir askeri operasyon sırasındaki trajik koşulların sonucu" olarak nitelendirdi.

Sözcü Price, ABD'nin sonraki adımlar konusunda İsrail ve Filistin yönetimi ile temasta olacağını ve hesap verebilirliği teşvik edeceğini belirtti.

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