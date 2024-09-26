ABD, Fransa ve ortaklarından İsrail-Lübnan sınırında ateşkes çağrısı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD, Fransa ve ortaklarının İsrail-Lübnan sınırında 21 sürecek acil ateşkes çağrısı yaptığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Gazze için ateşkes çağrısı da yinelendi.
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#ateşkes
#İsrail
#Lübnan
Ayrıntılar geliyor...
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