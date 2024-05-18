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Dünya

ABD füzeleri çocukların ellerinde

Gazze’deki çocuklar, İsrail’in sivil alanlara attığı ABD yapımı patlamamış füzeler ve füze parçalarını topladı.

04:00 - 18/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:12 - 18/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail'in soykırıma giriştiği Gazze'den çarpıçı görüntüler gelmeye devam ediyor. Her gün ölümle burun buruna gelen çocukların, İsrail tarafından sivil alanlara atılan ABD yapımı patlamamış füzeler ve füze parçalarını topladığı görüldü. İsrail'in Gazze'de kullandığı tonlarca füze çocukların hayatını tehlikeye atıyor. İsrail'in yedi aydır Gazze'de işlediği katliamlara en büyük desteği sağlayan ABD yönetimi, geçen hafta yayınladığı raporda, silahların sivil hedeflere karşı kullanılmadığını iddia ederek İsrail'e silah desteğini sürdüreceğini açıklamıştı. BM Mayın İşleri Koordinatörlüğü'nün (UNMASS) verilerine göre, Gazze'de mayın tehlikesi olmasa da İsrail tarafından kullanılan tonlarca bomba ve füzelerden kalan artıkların temizlenmesi yıllar alabilir. Bomba artıkları savaş bölgelerinde çatışmalardan yıllar geçse de çocukların ölümlerine sebep olabiliyor.




#Gazze
#Soykırım
#Filistin
#ABD
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