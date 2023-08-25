ABD Genelkurmay Başkanı: ABD'nin Orta Doğu'dan çıktığını düşünemiyorum

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Orta Doğu'nun kendileri için birçok açıdan önemli olduğunu vurgulayarak bu bölgeden ayrılmayacaklarını söyledi.
Milley, Ürdün merkezli Al-Mamlaka TV'ye verdiği mülakatta, ABD'nin Orta Doğu politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Irak ve Suriye'de varlığını sürdürme mesajı
Milley, DEAŞ'ın tamamen bitmesi durumunda ABD'nin buradan çekilip çekilmeyeceğinin sorulması üzerine, bu kararın ABD Başkanı Joe Biden ve ABD hükümetine bağlı olduğunu belirtti.