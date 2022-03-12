Dünya ABD görevde olmayan iki kritik isim için ayda 2 milyon dolar ödüyor İrandan ciddi tehdit var
AMERİKA

ABD görevde olmayan iki kritik isim için ayda 2 milyon dolar ödüyor: İran'dan 'ciddi tehdit' var

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve eski İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un güvenliği için ayda 2 milyon dolardan fazla ödeme yaptığı ortaya çıktı. Paranın, İran'dan iki isme yapılan tehditler nedeniyle harcandığı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
ABD görevde olmayan iki kritik isim için ayda 2 milyon dolar ödüyor: İrandan ciddi tehdit var
ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve eski İran Özel Temsilcisi Brian Hook

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye raporunda, Pompeo ve Hook'a, İran'dan "ciddi tehdit" nedeniyle 24 saat koruma sağlandığı ve bunun maliyetinin 2 milyon doları geçtiğini bildirdi.

"13,1 MİLYON DOLAR HARCANDI"

Pompeo ve Hook'un güvenliği için Ağustos 2021 ve Şubat 2022 arasında 13,1 milyon dolar harcandığı belirtilen raporda, eski Başkan Donald Trump döneminde İran'a "maksimum baskı" politikası uygulayan ikiliye yönelik tehditlerin sürekli olduğuna ve özellikle görevden ayrıldıktan sonra yoğunlaşabileceğine dikkat çekildi.

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"CİDDİ TEHDİTLER NEDENİYLE SÜRE UZADI"

Raporda, eski dışişleri bakanlarına prosedür gereği görevden ayıldıktan sonra 180 gün koruma sağlandığı ancak Pompeo ve Hook'un koruma sürelerinin ciddi tehditler yüzünden sürekli uzatıldığı belirtildi.

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