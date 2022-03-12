ABD görevde olmayan iki kritik isim için ayda 2 milyon dolar ödüyor: İran'dan 'ciddi tehdit' var ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve eski İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un güvenliği için ayda 2 milyon dolardan fazla ödeme yaptığı ortaya çıktı. Paranın, İran'dan iki isme yapılan tehditler nedeniyle harcandığı belirtildi.

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